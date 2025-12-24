Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Luego de varias horas de tensión y un importante despliegue de fuerzas de seguridad, el hombre que había escalado la antena de Radio Colón finalmente descendió por sus propios medios este miércoles alrededor de las 20 horas, poniendo fin a un operativo que mantuvo en vilo a la zona.

El hecho comenzó durante la tarde, cuando el hombre trepó a la reconocida antena ubicada en inmediaciones del Hiper Libertad, sobre calle Scalabrini Ortiz, en el departamento Capital. La situación motivó la intervención inmediata de la Policía de San Juan, Bomberos y la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem.

image

Durante varios minutos, un negociador especializado mantuvo diálogo constante con el hombre, intentando persuadirlo para que descendiera de manera segura. Si bien en distintas oportunidades amagó con bajar, finalmente tomó la decisión de hacerlo cerca de las 20, sin que se registraran incidentes ni personas heridas.

Una vez en tierra, el procedimiento concluyó sin mayores complicaciones.