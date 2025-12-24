miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

La situación se extendió durante la tarde y fue controlada cerca de las 20, sin heridos ni daños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.19.43 PM

Luego de varias horas de tensión y un importante despliegue de fuerzas de seguridad, el hombre que había escalado la antena de Radio Colón finalmente descendió por sus propios medios este miércoles alrededor de las 20 horas, poniendo fin a un operativo que mantuvo en vilo a la zona.

Lee además
publico el botin en facebook y la policia lo fue a buscar a chimbas
Operativo

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas
muere un hombre tras caer de su bicicleta en angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

El hecho comenzó durante la tarde, cuando el hombre trepó a la reconocida antena ubicada en inmediaciones del Hiper Libertad, sobre calle Scalabrini Ortiz, en el departamento Capital. La situación motivó la intervención inmediata de la Policía de San Juan, Bomberos y la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem.

image

Durante varios minutos, un negociador especializado mantuvo diálogo constante con el hombre, intentando persuadirlo para que descendiera de manera segura. Si bien en distintas oportunidades amagó con bajar, finalmente tomó la decisión de hacerlo cerca de las 20, sin que se registraran incidentes ni personas heridas.

Una vez en tierra, el procedimiento concluyó sin mayores complicaciones.

Seguí leyendo

Cae preso el "antenitas": robó en la Electrometalúrgica Andina e intentó escapar trepando los muros

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta

Marchand, el delincuente de apellido francés que cayó detenido por desvalijar cabañas en Calingasta

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Una pareja de iglesianos detuvo su camioneta en Pocito y le robaron $1.000.000

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Un motociclista de DiDi fue asaltado en Pocito y quedó sin dinero y a pie

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere un hombre tras caer de su bicicleta en angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena
SMN

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

Te Puede Interesar

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas
Mercado local

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)
Sanjuaninos por el mundo

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Los sanjuaninos este 24 de diciembre, en la previa a Navidad.
Sondeo de opinión

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad