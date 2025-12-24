Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan

Con 30 grados de calor que en la ciudad se sienten como muchos más, los sanjuaninos y sanjuaninas se volcaron a hacer compras a la Peatonal como es costumbre, para hacer sus compras de último momento este 24 de diciembre por la mañana. Ya sea de comestibles o regalitos para ayudar a Papá Noel, se vieron desde media mañana familias completas con bolsas de papel a mil por el emblemático paseo provincial y en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo.

image image Se repitió así la vorágine que se vio en la tarde y noche de este martes, cuando se dio una escena singular de compradores buscando indumentaria para lucir en la cena de Nochebuena o para obsequiar a sus afectos, o comprando juiguetes en locales especializados que aprovecharon para tentar a los clientes con ofertas y cuotas sin interés.

Se recuerda que el comercio sanjuanino atenderá de corrido hasta las 17 horas los días 24 y 31 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El horario alcanza a los locales comerciales de la provincia y busca ordenar la atención al público en dos jornadas que suelen concentrar una alta demanda. Desde el sector se indicó que el cierre a las 17 permite una mejor organización tanto para comerciantes como para trabajadores. image image image image image image

