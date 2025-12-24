miércoles 24 de diciembre 2025

Importante

Fiestas seguras al volante: recomendaciones clave para circular en Navidad y Año Nuevo

De cara a los tradicionales encuentros de fin de año, el Ministerio de Gobierno difundió una serie de pautas de seguridad vial para prevenir siniestros y promover una conducción responsable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Gobierno recordó la importancia de extremar los cuidados al momento de conducir. Las reuniones familiares, los traslados nocturnos y el aumento del tránsito hacen necesario reforzar la conciencia y la responsabilidad al volante para evitar accidentes.

Entre las principales recomendaciones, se destaca la planificación previa del viaje. Antes de salir, se aconseja definir la ruta, verificar la documentación obligatoria del vehículo y consultar el estado del tránsito, de modo de contar con tiempo suficiente y evitar manejar con apuro.

También es fundamental controlar el estado general del automóvil. Un vehículo en condiciones reduce riesgos: frenos, neumáticos y luces deben ser revisados antes de iniciar cualquier trayecto, especialmente en recorridos largos o durante la noche.

Durante la conducción, se solicita mantener la atención plena, evitar distracciones y respetar las señales viales y los límites de velocidad. El uso de elementos de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes: cinturón de seguridad y apoyacabezas, mientras que los niños deben viajar siempre con Sistemas de Retención Infantil (SRI) adecuados a su edad y peso.

Otro punto central es el consumo de alcohol. Desde el organismo recordaron los límites permitidos de alcohol en sangre y remarcaron una consigna clave: si se bebe, no se conduce.

Finalmente, se insistió en el uso responsable del teléfono celular. En caso de necesitar utilizarlo o consultar el GPS, se debe detener el vehículo en un lugar seguro y evitar cualquier manipulación del dispositivo mientras se maneja.

El objetivo de estas recomendaciones es claro: que las fiestas se disfruten con tranquilidad y que todos puedan regresar a sus hogares de manera segura.

