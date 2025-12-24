En San Juan, alertaron sobre el uso de pirotecnia con ruidos y piden empatía

"Para muchas personas, la pirotecnia no es una celebración. El ruido intenso puede provocar dolor, miedo y crisis sensoriales, especialmente en personas dentro del espectro autista. Esta Navidad y Año Nuevo , celebremos con empatía. Elegir luces sin ruido también es cuidar. Más luces, menos ruido. La empatía también se celebra", con este profundo mensaje, en la antesala de Nochebuena, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano pidieron a los sanjuaninos y sanjuaninas no usar pirotecnia con ruido para estas Fiestas.

El uso de pirotecnia durante las fiestas conlleva graves riesgos para la salud auditiva. Aunque las explosiones de cohetes y fuegos artificiales suelen asociarse con celebraciones, los niveles elevados de ruido que generan pueden causar lesiones inmediatas e irreversibles en la audición.

A nivel mundial, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que cerca de 1.000 millones de jóvenes corren riesgo de daño auditivo permanente debido a hábitos de escucha inseguros. Indican que “una exposición única a un sonido extremadamente fuerte puede dañar las células del oído interno y causar pérdida de audición”.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que la exposición a ruidos intensos representa una de las principales causas de pérdida de audición y detallan que este daño puede afectar la comunicación, el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales en la infancia. Además, subrayan que el diagnóstico precoz permite acceder al tratamiento y reducir el impacto negativo sobre la vida cotidiana.