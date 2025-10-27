lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Empatía

Tema explosivo: por ley, quieren prohibir en todo San Juan el uso de pirotecnia

Crear el "Programa Cero Pirotecnia" es el eje de un proyecto que busca prohibir el uso recreativo y la comercialización de elementos pirotécnicos de alto impacto sonoro en toda la provincia y que ya se estudia en la Cámara de Diputados de San Juan.

Por Miriam Walter
La manipulación incorrecta de pirotecnica puede ocasionar graves lesiones físicas, tales como quemaduras, problemas auditivos y daños oculares irreversibles (Foto: iStock)

La manipulación incorrecta de pirotecnica puede ocasionar graves lesiones físicas, tales como quemaduras, problemas auditivos y daños oculares irreversibles (Foto: iStock)

En San Juan, que durante muchísimos años vivió los festejos a puro estallido, viene viendo cómo esa costumbre fue mermando con el tiempo, en parte porque la sociedad tomó conciencia de los riesgos, y también porque varios municipios ya empezaron a poner límites a su uso y comercialización. Ahora se busca una movida total: en la Legislatura de San Juan estudian un proyecto de ley para prohibir el uso de cohetes y petardos de alto impacto sonoro en toda la provincia. El debate está abierto ahora, en la antesala de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando más se usan estos peligrosos recursos para celebrar.

Lee además
Ambiente recomendó no usar pirotecnia para celebrar Nochebuena y Navidad, en San Juan.
Para tener en cuenta

En qué departamentos de San Juan está prohibido el uso de pirotecnia y la recomendación de Ambiente
Olga pasó las primeras horas de la Navidad junto a su hijo en una clínica. El niño terminó internado por las consecuencias que le provocó la pirotecnia.
Historias

La triste Navidad de un grupo de familias sanjuaninas y un pedido común: "Basta de pirotecnia"

El proyecto de ley que busca instalar el "Programa Cero Pirotecnia" en San Juan ya está en estudio en comisiones dentro de la Cámara de Diputados. Fue el diputado Gabriel Sánchez Barón, del Bloque Legislativo San Juan Te Quiero, quien presentó la iniciativa en septiembre.

El objetivo de esta norma es sencillamente prohibir en cada rincón de San Juan la comercialización, el suministro gratuito y el uso de cualquier elemento pirotécnico que genere un alto impacto sonoro y que sea utilizado con fines recreativos.

En San Juan varios municipios ya regularon en sus comunas la prohibición de uso y venta de pirotecnia. Son Rivadavia, Pocito, 9 de Julio, Capital, Rawson, Chimbas, Caucete, Jáchal, 25 de Mayo, Valle Fértil, Iglesia, Sarmiento, Santa Lucía, Albardón y San Martín.

Ruidos que lastiman

Aunque por muchos años la pirotecnia fue vista como una "diversión inofensiva" en eventos importantes, los fundamentos del proyecto apuntan a una triple finalidad para cuidar la salud y el bienestar general.

En primer lugar, se busca proteger a todas las personas que tienen sensibilidad auditiva. Aquí entra un grupo muy vulnerable: las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Es sabido que el ruido tremendo de los explosivos les genera una sobrecarga sensorial que deriva en malestar, angustia o crisis. La ley también busca empatizar con personas de edad avanzada y bebés, quienes también sufren el impacto.

En segundo lugar, la iniciativa pone el foco en los animales domésticos. Los petardos y bombas causan un enorme estrés en ellos, ya que tienen hipersensibilidad auditiva, lo que provoca que muchos se asusten, se pongan agresivos o, peor aún, huyan desesperados por el miedo.

image

Y por último está el tema clave de la seguridad. El uso indebido de estos elementos ha generado históricamente múltiples incendios y, tristemente, ha provocado graves quemaduras en los cuerpos de los usuarios, siendo los niños generalmente los más afectados. Por eso, la prohibición es fundamental para evitar estos daños físicos.

Este proyecto no solo prohíbe, sino que también busca modificar la normativa existente. Actualmente, la Ley LP-941-R solo contempla una "restricción temporal" del uso de pirotecnia, limitada a los festejos de Navidad y Año Nuevo. La nueva norma busca eliminar esa excepción para que la prohibición sea total en todo el territorio provincial. De hecho, quien suministre o use estos elementos de alto impacto sonoro podría ser sancionado con multas de hasta 1000 JUS, clausura, inhabilitación o hasta quince días de arresto, además del decomiso de los materiales.

El diputado Sánchez sostiene que la prohibición no deslucirá ningún festejo, ya que la pirotecnia ruidosa puede sustituirse fácilmente por otros elementos. Muchos países ya han optado por reemplazos creativos, como los "juegos de luces" manipulados por drones que forman figuras en el cielo, o la colocación de luminaria especial en edificios emblemáticos. El objetivo final es garantizar un medio ambiente saludable y libre de los daños que, históricamente, ha causado el estruendo.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Ferias de la economía popular en San Juan: el refugio de las mujeres mayores de 50 para ganarle a la inflación

Marcelo Orrego: "Es una elección difícil de leer"

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrán un diputado nacional cada uno

Video: la gesta libertadora en un tramo muy transitado del microcentro de San Juan

San Juan bajo alerta meteorológica por viento: la semana arrancará con una fresca sorpresa

Estreno de la Boleta Única en San Juan: aceptación entre los votantes y rapidez en las mesas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrán un diputado nacional cada uno
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrán un diputado nacional cada uno

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial