Tema explosivo: por ley, quieren prohibir en todo San Juan el uso de pirotecnia

En San Juan , que durante muchísimos años vivió los festejos a puro estallido, viene viendo cómo esa costumbre fue mermando con el tiempo, en parte porque la sociedad tomó conciencia de los riesgos, y también porque varios municipios ya empezaron a poner límites a su uso y comercialización. Ahora se busca una movida total: en la Legislatura de San Juan estudian un proyecto de ley para prohibir el uso de cohetes y petardos de alto impacto sonoro en toda la provincia. El debate está abierto ahora, en la antesala de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando más se usan estos peligrosos recursos para celebrar.

El proyecto de ley que busca instalar el " Programa Cero Pirotecnia " en San Juan ya está en estudio en comisiones dentro de la Cámara de Diputados. Fue el diputado Gabriel Sánchez Barón, del Bloque Legislativo San Juan Te Quiero, quien presentó la iniciativa en septiembre.

El objetivo de esta norma es sencillamente prohibir en cada rincón de San Juan la comercialización, el suministro gratuito y el uso de cualquier elemento pirotécnico que genere un alto impacto sonoro y que sea utilizado con fines recreativos.

En San Juan varios municipios ya regularon en sus comunas la prohibición de uso y venta de pirotecnia. Son Rivadavia, Pocito, 9 de Julio, Capital, Rawson, Chimbas, Caucete, Jáchal, 25 de Mayo, Valle Fértil, Iglesia, Sarmiento, Santa Lucía, Albardón y San Martín.

Ruidos que lastiman

Aunque por muchos años la pirotecnia fue vista como una "diversión inofensiva" en eventos importantes, los fundamentos del proyecto apuntan a una triple finalidad para cuidar la salud y el bienestar general.

En primer lugar, se busca proteger a todas las personas que tienen sensibilidad auditiva. Aquí entra un grupo muy vulnerable: las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Es sabido que el ruido tremendo de los explosivos les genera una sobrecarga sensorial que deriva en malestar, angustia o crisis. La ley también busca empatizar con personas de edad avanzada y bebés, quienes también sufren el impacto.

En segundo lugar, la iniciativa pone el foco en los animales domésticos. Los petardos y bombas causan un enorme estrés en ellos, ya que tienen hipersensibilidad auditiva, lo que provoca que muchos se asusten, se pongan agresivos o, peor aún, huyan desesperados por el miedo.

Y por último está el tema clave de la seguridad. El uso indebido de estos elementos ha generado históricamente múltiples incendios y, tristemente, ha provocado graves quemaduras en los cuerpos de los usuarios, siendo los niños generalmente los más afectados. Por eso, la prohibición es fundamental para evitar estos daños físicos.

Este proyecto no solo prohíbe, sino que también busca modificar la normativa existente. Actualmente, la Ley LP-941-R solo contempla una "restricción temporal" del uso de pirotecnia, limitada a los festejos de Navidad y Año Nuevo. La nueva norma busca eliminar esa excepción para que la prohibición sea total en todo el territorio provincial. De hecho, quien suministre o use estos elementos de alto impacto sonoro podría ser sancionado con multas de hasta 1000 JUS, clausura, inhabilitación o hasta quince días de arresto, además del decomiso de los materiales.

El diputado Sánchez sostiene que la prohibición no deslucirá ningún festejo, ya que la pirotecnia ruidosa puede sustituirse fácilmente por otros elementos. Muchos países ya han optado por reemplazos creativos, como los "juegos de luces" manipulados por drones que forman figuras en el cielo, o la colocación de luminaria especial en edificios emblemáticos. El objetivo final es garantizar un medio ambiente saludable y libre de los daños que, históricamente, ha causado el estruendo.