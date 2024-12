La triste Navidad de un grupo de familias sanjuaninas y un pedido común: "Basta de pirotecnia"

image.png

Olga recuerda el momento y llora de nuevo. “¿Por qué nosotros no podemos festejar’”, se preguntó ahora al contar su situación junto a miembros del grupo Autismo San Juan y de otras agrupaciones de la provincia. Al mismo tiempo, la mujer planteó: “La mayoría de los municipios tienen ordenanzas que prohíben la venta y el uso de la pirotecnia. También hay leyes que nos amparan. El problema es que nadie las hace cumplir y la gente no toma conciencia. Por eso, el uso de la pirotecnia sonora continúa”.

El mismo planteo hicieron muchas de las personas que participaron del encuentro, alzando globos azules y carteles. Entre esos escritos estaba el de Agustina, de 20 años, quien no asistió pero envió su mensaja: “No a la Pirotecnia”. Ella tiene síndrome de down y no puede festejar la Navidad ni el Año Nuevo. Durante esas noches, se acuesta junto a su mamá muy temprano, para estar dormida en el momento en que los fuegos artificiales y petardos comiencen a sonar, con la intención de no escucharlos.

“Sólo pedimos un Año Nuevo tranquilo. Sufrimos todos, los chicos que tienen discapacidades, los adultos mayores, los bebés, las mascotas y el medio ambiente. Necesitamos conciencia de parte de toda la gente”, comentó Olga para cerrar.