La escuela Agrotécnica de Rodeo cierra el año con un viñedo de 800 plantas, una pequeña bodega y un vino con Medalla de Oro, elaborado por los estudiantes

Nicolás Arguello, enólogo y docente, descubrió la riqueza vitivinícola de Iglesia en un laboratorio. Algo bien raro si uno piensa que es de los departamentos con menor cantidad de viñedos y no tiene ni una sola bodega. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), sólo hay 5 hectáreas de vides contra las 22 que había en 2015 . Él tomó la decisión de desafiar esta circunstancia y decidió inscribirse para dictar clases sobre el proceso de elaboración de vinos en la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra de esa comuna. Han pasado muy pocos años y actualmente el establecimiento cuenta con una pequeña bodega y 800 plantas de vides en el mismo predio . Lo mejor: este año ganaron una Medalla de Oro en la Cata de Vinos San Juan con el “Saavedra Wines”, elaborado con uvas criollas de tres pérgolas familiares de la zona. El desafío ahora es seguir trabajando para que los lugareños vuelvan a reimplantar vides aprovechando las características óptimas que ofrece ese valle.

Todo comenzó cuando Nicolás trabajaba en el laboratorio de microvinificaciones del INV, donde llegaban unas 200 nuestras de vinos de toda la provincia, pero hubo una en particular que le llamó poderosamente la atención. Esa botella con un vino muy especial pertenecía a Angualasto, Iglesia. “Cuando analicé ese vino pensé que era de Pedernal, tenía un color lila tremendo, era impresionante, hasta creí que me había equivocado de zona. Al año siguiente llegó otra vez una muestra y arrojó los mismos resultados, increíble. Ahí tomé la decisión de irme a Iglesia, y como me dicen el loco pensaron que estaba más desquiciado que nunca ya que allí no había ni bodega ni muchas uvas para elaborar”, cuenta el enólogo.

Las vides que figuran en los datos del INV se ubican en Pampas del Cura, un poco en el Chinguillo y otro tanto en Angualasto. El resto es una que otra pérgola que mantienen los vecinos y de donde salió el vino premiado.

VINOESCUELASECUNDDARIA Nico Arguello recibiendo el premio Medalla de Oro otorgado al vino elaborado en la Agrotécnica Cornelio Saavedra de Rodeo, Iglesia.

En ese contexto, Arguello presentó la renuncia y se fue a dictar clases de prácticas profesionalizantes a la Agrotécnica de Rodeo, donde hicieron un primer vino. “Lo hicimos en tambores plásticos, sin laboratorio donde analizar, sin insumos, fue un desastre. Entonces el director, Miguel Díaz, me preguntó que necesitaba, e hice una lista que era imposible de comprar. Empecé a llamar a mucha gente para que ayudaran a la escuela y de inmediato tuvimos respuesta. Nos prestaron tachitos de acero inoxidable, y así otras personas aportaron una prensa, una despalilladora, entre otras cosas. Le pedimos a los directivos que nos dieran un espacio en el frigorífico que tiene el establecimiento e improvisamos una pequeña bodeguita”, agrega.

En ese espacio, los alumnos de séptimo año elaboraron un vino con uvas Torrontés Sanjuanino de Angualasto (1.900 msnm), que ganó la primera Medalla de Plata en 2022. Con el plus que son las únicas vinificaciones que se hacen en Iglesia porque las otras pocas vides que hay se elaboran en el Valle de Tulum.

Saavedra Wines

Este vino ganador de Medalla de Oro en la Cata de Vinos San Juan con 92 puntos, está elaborado con uvas de tres pérgolas, una de la calle Paoli en Colola, otra situada en el mismo Rodeo y otra cercana a la escuela . Todo surgió porque profe y alumnos le pidieron a los dueños y vecinos si querían cederles las uvas que se terminaban perdiendo o quedaban colgadas en las plantas. La propuesta era cosecharlas, llevarlas a la escuela, y como contrapartida les entregarían el 50 por ciento del vino obtenido. Así concretaron el sueño.

Este tipo de uvas que se cultivan en pérgolas muy antiguas, maduran más tardíamente debido a que no están asoleadas como las de los viñedos tradicionales, por lo que los estudiantes pudieron cosecharlas cuando ya habían iniciado las clases de este 2025.

Sólo se elaboraron menos de mil litros con 11 grados de alcohol a los que debían ponerle un nombre y una etiqueta. Por supuesto fueron los alumnos los encargados de hacer el proceso y los que decidieron tomar el nombre del prócer para bautizarlo “Saavedra Wines”. También diseñaron la etiqueta en la que aparece “Juanito”, la mascota de la escuela, una cruza de llama y guanaco que criaron los propios alumnos a mamadera porque su mamá rechazó la cría. Todo hecho en Rodeo y por los propios estudiantes.

VINOESCUELA7 La pequeña bodega instalada en el frigorifico de la Agrotécnica de Rodeo donde los alumnos elboran cantidades limitadas de vinos.

Como si esto fuera poco, hace dos años, el Vivero Baistrochi donó 4 mil plantas para la escuela, pero eran demasiadas para el predio. Así fue que allí implantaron 800 plantas, otras dos mil fueron para tres escuelas de Jáchal donde tampoco hay vides, y el remanente para tres productores dispuestos a cultivarlas con la condición que los alumnos puedan ir a realizar las prácticas profesionalizantes del último año.

Las cosas no terminan acá porque en uno o dos años comenzarán a elaborar con uvas propias de la escuela. Además en cada ciclo lectivo seguirán apostando al Valle de Iglesia, que tiene potencialidades increíbles para el cultivo de vides. Sin duda el entusiasmo y los logros de estos jóvenes, contagian.

