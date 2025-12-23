Iniciaron el trámite para comprar más computadoras para alumnos y docentes sanjuaninos: quiénes las recibirán

El Gobierno de San Juan puso en marcha el proceso administrativo para adquirir nuevas computadoras destinadas a alumnos y docentes de escuelas primarias. La iniciativa forma parte del programa “Maestro de América, cultivando el futuro” y prevé una inversión superior a los 5 millones de dólares, con equipos que comenzarían a llegar a mediados del próximo año.

Tras el tratamiento del Presupuesto, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una enmienda que amplía los fondos destinados al proyecto de modernización del Estado provincial. La medida se enmarca en el “Memorándum de Acuerdo” firmado entre el Gobierno de San Juan y la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), y contempla la compra de netbooks y notebooks para fortalecer el sistema educativo.

El secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray, explicó en diálogo con radio Mil20 que la ampliación presupuestaria permite darle continuidad a una política pública que ya se viene implementando. “Esto se traduce en la continuación del programa ‘Maestro de América, cultivando el futuro’, promovido por el gobernador Marcelo Orrego. Se trata de mantener la entrega de computadoras a alumnos y docentes sanjuaninos, tal como se hizo en este 2025”, señaló.

Durante el ciclo lectivo actual, las netbooks fueron destinadas a estudiantes de 5° y 6° grado de escuelas primarias. Sin embargo, el esquema de distribución cambiará el año próximo. Según detalló el funcionario, “la idea es que en 2026 los destinatarios de los aparatos sean los alumnos que están terminando Cuarto Grado este año y que ingresarán a Quinto”.

La compra de los dispositivos ya está en marcha y apunta a cubrir la continuidad educativa de los estudiantes que avanzan de nivel. “Lo que estamos haciendo es comprar las computadoras para esos alumnos que pasan de año”, explicó Echegaray. Al mismo tiempo, el plan contempla completar la entrega de equipos a los docentes de nivel primario, tanto de gestión estatal como privada.

En ese sentido, el Secretario indicó que aún se está analizando el orden de prioridades, aunque el objetivo es claro: “Uno de los objetivos es empezar a entregar a todos esos docentes que quedaron pendientes, porque la intención es llegar a la totalidad de los docentes de Educación Primaria”. Además, destacó que existe un remanente del presupuesto de este año que permitirá sumar más equipos a la próxima compra.

Respecto a los plazos, Echegaray precisó que la enmienda aprobada por la Legislatura tiene una duración de seis meses. “Si no hay inconvenientes, las máquinas deberían llegar a lo sumo en julio del año que viene”, afirmó.

Qué pasó con la implementación de la plataforma EDUGE

Por otro lado, el funcionario se refirió al estado de implementación de la plataforma educativa EDUGE, destinada a la gestión digital de libretas escolares. Si bien el objetivo inicial era alcanzar al 100% de las escuelas primarias de gestión estatal, reconoció que los tiempos jugaron en contra. “Nos dimos cuenta de que comenzar a capacitar a los docentes para su uso tiene una demora importante”, explicó, y agregó que iniciar el proceso a mitad de año dificultó la carga de la información académica.

A pesar de esas limitaciones, el avance es significativo: actualmente, 100 escuelas de gestión estatal ya utilizan la libreta digital. “Se está avanzando y eso es importante. Lo que pretendemos es arrancar con la propuesta desde el inicio del ciclo lectivo y ahí sí, llegar a todas las escuelas”, concluyó.