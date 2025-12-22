A punta de revólver, asaltaron la empleada de un kiosco de Rawson y se llevaron hasta cigarrillos

Un ladrón solitario tomó por asalto a la joven empleada de un kiosco de Rawson y a punta de pistola le robó la recaudación y hasta mercadería. El atraco ocurrió este lunes, a plena luz del día, y la víctima solo sufrió una crisis de nervios.

La víctima fue una chica de apellido Villavicencio , quien atiende al público en el kiosco que llevaba el nombre “24 Horas Extra”, confirmaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN. La joven relató a la Policía que entró a trabajar a las 14 al local situado en la esquina de República del Líbano y Rivadavia.

Todo transcurrió con normalidad hasta las 16, momento en que apareció un joven que entró como un cliente más y, sin mediar demasiadas palabras, la encañonó con arma tipo revólver, aseguraron los voceros.

Bajo amenaza, el asaltante logró apoderarse de un celular, de 40 mil pesos en efectivo y alrededor de 15 cajas de cigarrillos, contaron las fuentes. Tras cometer el robo, el individuo se dio a la fuga sin provocar alboroto en el local ni agredir a la muchacha, que solo sufrió un susto.

El hecho fue denunciado minutos más tarde en la Comisaría 25ª, jurisdicción que tomó intervención inicial. Fuentes policiales indicaron que el comercio no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que ahora la investigación se centra en recabar testimonios y registros de la zona para dar con el autor del asalto. El personal de la UFI Delitos contra la Propiedad trabajará en el caso.