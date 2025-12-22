"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Una familia sanjuanina atraviesa momentos de angustia e incertidumbre tras ser víctima de un violento y llamativo robo durante sus vacaciones en La Serena , Chile. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes, dentro de un condominio privado ubicado sobre Avenida del Mar, y dejó como saldo el robo de una camioneta Toyota Hilux SRX y una importante suma de dinero en dólares.

Chile Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Según relataron los damnificados a Tiempo de San Juan, los delincuentes actuaron con rapidez y precisión: “Tardaron cerca de 5 minutos”. Ingresaron al Condominio Mirador del Faro tras saltar una reja perimetral y, en menos de cinco minutos, lograron concretar el robo. Rompieron un vidrio del vehículo, retiraron el traba volante y un fusible, y escaparon marcha atrás con la camioneta.

La maniobra finalizó con la rotura violenta del portón de salida del complejo, donde funciona una garita de seguridad. En ese momento, había dos guardias de seguridad cumpliendo funciones nocturnas. “Todo fue muy raro”, expresaron desde la familia, al remarcar las irregularidades que rodearon el hecho.

image Así quedó el portón.

Uno de los puntos que más sospechas genera es la ubicación del vehículo dentro del predio. Según indicaron, desde la calle interna por donde se accede al portón de salida no se alcanza a ver la camioneta debido a una ligustrina. Además, remarcaron que resulta “imposible” que un ladrón ocasional haya identificado el rodado, y mucho menos advertido que tenía patente argentina. Por ese motivo, sostienen que alguien habría dado aviso y que los delincuentes fueron directamente hacia ese vehículo.

Junto con la camioneta, los asaltantes se llevaron cerca de 3.500 dólares en efectivo -equivalentes a más de 5 millones de pesos argentinos- y toda la documentación del rodado, lo que agravó la situación de la familia, que quedó sin movilidad en el país vecino.

Tras el hecho, los guardias de seguridad prestaron declaración ante Carabineros de Chile, fuerza que se encuentra a cargo de la investigación. La denuncia fue radicada de inmediato y las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el robo en un lugar que cuenta con cámaras, acceso controlado y personal de vigilancia.

Un video que circuló en redes

En las últimas horas, además, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el interior del condominio y el sector donde se produjo el robo. En el registro se detalla cómo los delincuentes forzaron una de las ventanillas de la camioneta y trabajaron durante varios minutos sin ser interrumpidos, pese a que el vehículo contaba con traba volante, seguro y alarma activada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2003206353549226106&partner=&hide_thread=false "Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas pic.twitter.com/PAjrKU8biS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 22, 2025

En las imágenes también se señala la presencia de una cámara de seguridad que habría captado las maniobras y se observa el recorrido utilizado para la huida, con la camioneta colocada marcha atrás y el portón de salida destruido a escasos metros de la garita de vigilancia, que se encontraba operativa al momento del hecho.

La familia, integrada por una pareja sanjuanina y sus tres hijos, tenía previsto regresar a la provincia el próximo 5 de enero, aunque tras lo ocurrido reconocieron que evalúan adelantar el retorno y no continuar con las vacaciones.