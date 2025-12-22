lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Ocurrió en la madrugada del lunes dentro de un condominio privado de Avenida del Mar. Los delincuentes actuaron en pocos minutos, rompieron el portón de salida y se llevaron una Toyota Hilux SRX, dólares y documentación, mientras crecen las dudas de la familia sobre cómo se ejecutó el robo pese a la presencia de seguridad y cámaras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo camioneta familia sanjuanina la serena chile

Una familia sanjuanina atraviesa momentos de angustia e incertidumbre tras ser víctima de un violento y llamativo robo durante sus vacaciones en La Serena, Chile. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes, dentro de un condominio privado ubicado sobre Avenida del Mar, y dejó como saldo el robo de una camioneta Toyota Hilux SRX y una importante suma de dinero en dólares.

Lee además
Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo
Que no te roben el corazon ni el auto, el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.
Ojo al cruzar la cordillera

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Según relataron los damnificados a Tiempo de San Juan, los delincuentes actuaron con rapidez y precisión: “Tardaron cerca de 5 minutos”. Ingresaron al Condominio Mirador del Faro tras saltar una reja perimetral y, en menos de cinco minutos, lograron concretar el robo. Rompieron un vidrio del vehículo, retiraron el traba volante y un fusible, y escaparon marcha atrás con la camioneta.

La maniobra finalizó con la rotura violenta del portón de salida del complejo, donde funciona una garita de seguridad. En ese momento, había dos guardias de seguridad cumpliendo funciones nocturnas. “Todo fue muy raro”, expresaron desde la familia, al remarcar las irregularidades que rodearon el hecho.

image
As&iacute; qued&oacute; el port&oacute;n.

Así quedó el portón.

Uno de los puntos que más sospechas genera es la ubicación del vehículo dentro del predio. Según indicaron, desde la calle interna por donde se accede al portón de salida no se alcanza a ver la camioneta debido a una ligustrina. Además, remarcaron que resulta “imposible” que un ladrón ocasional haya identificado el rodado, y mucho menos advertido que tenía patente argentina. Por ese motivo, sostienen que alguien habría dado aviso y que los delincuentes fueron directamente hacia ese vehículo.

Junto con la camioneta, los asaltantes se llevaron cerca de 3.500 dólares en efectivo -equivalentes a más de 5 millones de pesos argentinos- y toda la documentación del rodado, lo que agravó la situación de la familia, que quedó sin movilidad en el país vecino.

Tras el hecho, los guardias de seguridad prestaron declaración ante Carabineros de Chile, fuerza que se encuentra a cargo de la investigación. La denuncia fue radicada de inmediato y las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el robo en un lugar que cuenta con cámaras, acceso controlado y personal de vigilancia.

Un video que circuló en redes

En las últimas horas, además, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el interior del condominio y el sector donde se produjo el robo. En el registro se detalla cómo los delincuentes forzaron una de las ventanillas de la camioneta y trabajaron durante varios minutos sin ser interrumpidos, pese a que el vehículo contaba con traba volante, seguro y alarma activada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2003206353549226106&partner=&hide_thread=false

En las imágenes también se señala la presencia de una cámara de seguridad que habría captado las maniobras y se observa el recorrido utilizado para la huida, con la camioneta colocada marcha atrás y el portón de salida destruido a escasos metros de la garita de vigilancia, que se encontraba operativa al momento del hecho.

La familia, integrada por una pareja sanjuanina y sus tres hijos, tenía previsto regresar a la provincia el próximo 5 de enero, aunque tras lo ocurrido reconocieron que evalúan adelantar el retorno y no continuar con las vacaciones.

Temas
Seguí leyendo

Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

"Solo en Jáchal te olvidás la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas

Video: recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales

Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

"Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució en el Himno y se ganó el cariño de los presentes

Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete
Resolución

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

El imputado frente a la jueza Carolina Parra.
En Rawson

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Hoy tocó asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron