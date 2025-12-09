Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

"Que no te roben el corazon ni el auto", el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.

La Embajada argentina en Chile lanzó en las últimas horas un aviso importante dirigido a todos los viajeros que crucen la cordillera durante la temporada estival 2025-2026. La advertencia central, y la que más resonó entre los sanjuaninos, tiene que ver con la modalidad de robos que afecta especialmente a turistas argentinos.

Es que ese tema cobró relevancia tras los robos producidos el verano pasado, y especialmente luego del reciente caso del sanjuanino al que le sustrajeron su camioneta en La Serena a principios de este mes.

Los consejos

Según el comunicado oficial, difundido en redes sociales, una de las situaciones delictivas más comunes es la pinchadura intencional de neumáticos para obligar al conductor a detenerse y así concretar el hurto.

Por eso, la Embajada recomienda no aceptar ayuda de desconocidos, elegir siempre estacionamientos privados, evitar dejar pertenencias a la vista y extremar cuidados en centros comerciales y lugares muy concurridos.

También se sugiere no usar el celular en la vía pública, una conducta que en Chile representa un riesgo mayor por el número de arrebatos reportados.

El aviso incluye además una guía sobre cómo actuar ante un robo o cualquier emergencia, con una lista de teléfonos de guardia de todos los consulados argentinos en territorio chileno y de la propia Embajada, disponibles para asistencia las 24 horas.

Teléfonos para pedir ayuda en Chile

El antecedente que encendió la alerta en San Juan

Tiempo de San Juan publicó el 3 de diciembre el caso de una pareja sanjuanina que sufrió el robo de su camioneta Toyota SW4 en el estacionamiento de un centro comercial de La Serena. Miguel Rodríguez, el propietario, manifestó su preocupación y escepticismo sobre la recuperación del vehículo.

“No hay ninguna esperanza de que la encuentren. Estas bandas están robando especialmente camionetas argentinas. Las meten en un contenedor y las llevan a la frontera con Bolivia. Allá, al parecer, el gobierno habilitó que se hagan documentos gratuitos a los vehículos que entran, algo que facilita el proceder de los ladrones y está dando muchos dolores de cabeza al Gobierno chileno”, dijo.

Más recomendaciones de la Embajada

Además del apartado de seguridad, la Embajada difundió una serie de consejos generales para quienes ingresen a Chile por los pasos fronterizos terrestres: