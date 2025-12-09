martes 9 de diciembre 2025

Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

La UNSJ acaba de publicar los resultados de los exámenes para el ingreso a las escuelas presuniversitarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan acaba de publicar los resultados de los rigurosos examenes que se tomaron a principios de diciembre para el ingreso a los colegios preuniversitarios.

si sos uno de los alumnos que rindieron el examen de los colegios preuniversitarios, ¡buscate!
Si sos uno de los alumnos que rindieron el examen de los colegios preuniversitarios, ¡buscate!
A continuación, los listados:

LISTADO PROVISORIO DE INGRESANTES

ingresantes

LISTADO PROVISORIO DE SUPLENTES

suplentes

LISTADO GENERAL

general

