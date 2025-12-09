Cuatro sanjuaninos ganaron premios millonarios en juegos de azar este finde: uno ganó más de $5 millones

Cuatro sanjuaninos se quedaron con premios del Quini 6 y el Brinco este fin de semana.

El fin de semana que pasó fue más que fructífero para sanjuaninos en juegos de azar. Es que, según informaron desde la Caja de Acción Social, cuatro premios del Quini 6 y el Brinco se quedaron en la provincia.

Videonota Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

Video ¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

La información difundida indica que, el premio de mayor monto alcanzó $5.154.579, que obtuvo un apostador que acertó 5 números de la modalidad Siempre Sale del Quini 6.

Es jugador acertó los números 05-14-17-29-43 y sólo le faltó el 38 para quedarse con el premio mayor. La boleta fue vendida en la Agencia Nº105, de Rawson.

image

Por su parte, 2 sanjuaninos se quedaron con un premio de $1.676.415 cada uno, del Quini 6, pero por acertar 5 números de la modalidad Segunda Vuelta. Uno de ellos ganó con los números 16-29-31-34-45 y el otro, con las cifras 04-16-29-31-34.

La primera de las boletas se vendió en la Agencia Nº89, de Santa Lucía; y la segunda, en la Nº797, de Capital.

image

En cuanto al Brinco, el apostador que resultó ganador se quedó con un premio de $2.251.313, con cinco aciertos del Brinco Junior, al acertar los números 06-11-17-30-39. En este caso, la jugada fue realizada en la Agencia Nº791, de Rivadavia.