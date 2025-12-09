Las intensas precipitaciones que se registraron en San Juan durante el último fin de semana no solo dejaron calles anegadas y complicaciones para el tránsito, sino que también dieron lugar a escenas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Uno de los contenidos más compartidos fue un video publicado por la usuaria de TikTok sabrinaretabelen, en el que se observa una charla informal entre dos amigas en medio de una jornada nublada. En el registro se escucha una frase de tono humorístico que despertó la reacción de ambas, generando risas y comentarios entre los usuarios de la plataforma. La publicación superó los 3.500 “me gusta” y reunió decenas de comentarios, entre ellos mensajes como “amo a las sanjuaninas jajaja”. Además, pidieron el Instagram de la "bandida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1998479376459948169&partner=&hide_thread=false ¡Lo que la lluvia nos dejó! Los videos de una sanjuanina muy atrevida y la caída del niño "Mirá Marta"



Videos gentileza: TikTok sabrinaretabelen y santiagorepiola1 pic.twitter.com/Z61tqGdeOl — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 9, 2025

En paralelo, otro video también captó la atención de los usuarios. El protagonista fue Santiago Fernández, conocido en TikTok por la frase “mirá Marta, envidiame”, quien salió a la calle en medio de la lluvia, pero al transitar por una zona con agua acumulada, pasó por un pozo y sufrió una caída que quedó registrada en video.

El clip superó las 10 mil reacciones y acumuló numerosos comentarios, en su mayoría en tono humorístico, con frases como “neña Marta te caiste”. Ambos contenidos se multiplicaron rápidamente en redes y formaron parte de los videos más compartidos del fin de semana en San Juan.