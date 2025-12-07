Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN

San Juan comenzará la semana con un panorama estable pero mayormente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este lunes se esperan condiciones sin precipitaciones, aunque con presencia de nubosidad durante toda la jornada.

Las temperaturas serán moderadas: la mínima rondará los 19°C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 26°C durante la tarde. El viento tendrá un rol protagonista, soplando persistente del sector Este con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el SMN anticipa la presencia de ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h, aunque sin probabilidades de lluvia. El escenario se mantendrá estable y sin cambios bruscos en las próximas horas, con el cielo dominado por la nubosidad.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Lluvia