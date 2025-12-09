martes 9 de diciembre 2025

IPV

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Con esta entrega, el Gobierno de San Juan avanza en uno de los compromisos centrales de la gestión que es ampliar el acceso a la vivienda y acompañar el desarrollo de las familias en cada departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes un nuevo acto de adjudicación de viviendas, esta vez en el barrio Valle Grande Norte, en el departamento Rawson. La entrega fue organizada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y permitió que nuevas familias sanjuaninas accedieran a su hogar propio.

Durante la entrega, Orrego dijo: “Cuando asumimos, parecía imposible lograr todo esto. Estas viviendas tenían financiamiento nacional y un día Nación dijo que no iba a enviar más fondos. Lejos de frenar, decidimos seguir adelante, incluso más con el corazón que con la cabeza, porque la obra pública es fundamental. Dejamos de recibir muchos recursos nacionales —fondos educativos, subsidios, transferencias, programas de salud— y la provincia los salió a cubrir porque detrás de cada necesidad hay un derecho” . Agregó que “tomamos el toro por las astas y avanzamos con un gran equipo que, con mucha austeridad, hace lo que antes hacía Nación, pero ahora con fondos propios. San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública y la primera en bajar un impuesto. Entregamos muchas viviendas el año pasado y este año sumamos un 40% más”.

Al finalizar expresó: “Agradezco al equipo del IPV por el trabajo extraordinario. Hoy reciben una casa; el hogar lo pondrán ustedes con sus sentimientos. Este sistema solidario va a seguir, porque muchas familias necesitan su casa para ser felices. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz Navidad y un gran año nuevo, y que 2026 nos encuentre unidos trabajando por un San Juan mejor”.

image

En la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, junto a otros funcionarios.

Sobre las viviendas

El proyecto habitacional está compuesto por unidades funcionales de dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y pasillo distribuidor, diseñadas bajo estándares actuales de calidad y seguridad.

Cada vivienda posee una estructura sismorresistente, construida con mampostería de ladrillo cerámico hueco. La terminación exterior se realizó con revoque planchado termoaislante, mientras que en el interior se aplicó enlucido pintado sobre jaharro termoaislante, lo que mejora el confort térmico. En las áreas de cocina, baño y lavadero se incorporó revestimiento cerámico para optimizar la durabilidad y la higiene.

La cubierta varía según el ambiente: los dormitorios, el pasillo y el baño cuentan con losa de hormigón armado, en tanto que la zona de comedor y cocina posee panel de cubierta liviana autoportante, un sistema que aporta eficiencia y ventilación.

Las casas se entregaron equipadas con los artefactos esenciales:

– inodoro, bidet, lavamanos y receptáculo de ducha;

– mesada de granito con bacha, cocina de cuatro hornallas, campana extractora, termo eléctrico y calefactor;

– lavadero con pileta de loza blanca.

La carpintería incluye ventanas y puerta corrediza de aluminio. La puerta de ingreso tiene marco metálico con hojas de madera, mientras que las interiores son de MDF.

En cuanto a los servicios, cada unidad posee conexiones de agua potable, cloacas, electricidad trifásica y gas. Además, cuentan con cisterna de 500 litros y tanque de reserva para asegurar una provisión adecuada.

En el exterior se construyó veredín perimetral, vereda de acceso y una pérgola metálica que suma funcionalidad al espacio de ingreso.

