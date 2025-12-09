Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Impactante siniestro vial ocurrió este lunes 8 de diciembre en horas de la tarde en Santa Lucía. U na nena de 2 años y su papá terminaron aplastados por un tractor en el interior de una finca. Según los testimonios de testigos, la escena fue escalofriante. En este momento ambos damnificados se encuentran internados con diferentes lesiones.

Fuentes del hecho dijeron a este diario que un hombre identificado como Eduardo Garro (25) le estaba enseñando a manejar un tractor a su pareja Evelin Ávalos (20). Ella iba conduciendo la maquina y él iba abajo dándole las indicaciones.

En un momento, la hija que tiene en común -de 2 años e identificada como H.G.A.- se cruzó por adelante del tractor. Garro inmediatamente intentó sacarla, no pudo salir a tiempo y fueron atropellados por el tractor. Los investigadores creen que fue por las ruedas delanteras, que son más chicas.

Ambos heridos fueron trasladados de urgencia, en movilidad particular, al Hospital Rawson. El ingreso fue alrededor de las 18:15, expresaron. Según los últimos reportes que llegaron a manos de las pesquisas, H.G.A. sufrió fractura de pelvis y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en las últimas horas; ahora se encuentra internada en terapia intermedia. El padre, Eduardo Garro, se encuentra bajo observación con politraumatismos y este dijo tener muchos dolores en la zona torácica de su cuerpo.

Este accidente ocurrió en una propiedad ubicada por Benavidez y Callejón Blanco, en Santa Lucía. El hecho está siendo investigado por personal policial de Subcomisaría Santa Lucía Este con las órdenes del fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales.