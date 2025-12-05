Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.

Todo indica que San Juan no se salvará de las precipitaciones a lo largo del fin de semana que está a punto de empezar. Incluso algunas de ellas coinciden en la franja horaria en el que las precipitaciones serán más abundantes.

Si bien todas aseguran que las primeras gotas podrían hacerse presente en la noche de este viernes o primeras horas del sábado, también sostienen que la mayor actividad de las lluvias acontecería entre las 7.00 y las 10.00 de la mañana del sábado.

LLUVIA2 Además, tanto el Servicio Meteorológico Nacional, como Windy y Accuweather aseguran que el viento no tendría prácticamente protagonismo durante todo el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, las mismas podrían oscilar entre los 19° y 26° hasta la jornada del lunes. LLUVIA

