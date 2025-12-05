viernes 5 de diciembre 2025

Imágenes y video

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

En el penal de Chimbas se realizó con éxito un nuevo simulacro de incendio y terremoto lo que generó postales que parecían sacadas de una película.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Servicio Penitenciario Provincial realizó con éxito un nuevo simulacro de evacuación ante sismo e incendio. Con la colaboración de diversas organizaciones, el simulacro se desarrolló en el Sector N° 1 del SPP, involucrando a 220 personas privadas de la libertad y personal de guardia. El objetivo fue reforzar los procedimientos ante emergencias y salvaguardar la vida y bienestar en el Penal de Chimbas.

El SPP considera importante la capacitación permanente de todo el personal, una comunicación sólida y fluida para dar el valor que merece la tarea de velar por la seguridad de todas las personas. Es por ello que la implementación del Plan de Contingencia surge a raíz de tomar medidas para mitigar riesgos específicos como incendios, sismos y viento Zonda.

En este contexto, el SPP realizó un nuevo simulacro de sismo e incendio con 220 PPL en inmediaciones del Sector N° 1, pabellones N° 7 y 8 escenario incendio y pabellones 3 y 4 escenario terremoto. Gracias al trabajo de la Oficina de Higiene y Seguridad, en el marco de este plan, se cumplió con el objetivo y se puso en práctica lo planificado y recomendado sobre como actuar ante cualquier adversidad que se pudiera presentar como consecuencia de un siniestro, para salvaguardar a las personas y entorno de la Institución, según informaron desde la institución.

El simulacro tuvo un gran despliegue y trabajo en conjunto con otras organizaciones públicas externas como: Protección Civil, Bomberos de la Policía de San Juan, personal de ART ASOCIART, , INPRES, Consejo Profesional Técnico de Higiene y Seguridad de San Juan. También por parte del SPP: el GOT, División Requisa, División Canes, Jefatura Sanidad, Infraestructura y Laborterapia, Traslado y Movilidades; y la guardia del Sector 1, tuvieron participación en la actividad coordinada por la Oficial Adjutor Erika Morales, Oficial Sub Adjutor Aballay Juan, Ayudante de 5ta Rocío Díaz junto con personal auxiliar de la Oficina de Higiene y Seguridad del SPP.

Durante la jornada, también se puso en alerta a los vecinos ya que hubo movimientos inusuales, la sirena de ambulancia que salió de la Institución simulando un traslado de emergencia y bomberos ingresando con alarma sonora para poder asistir en caso de incendio.

Se viene trabajando en el plan de contingencia, ya que es importante que la Institución tenga procedimientos claros y específicos para abordar estas situaciones y transmitir tranquilidad tanto a las personas privadas de la libertad como a los efectivos. En la jornada acompañaron autoridades de diversas reparticiones que tuvieron participación y celebraron la realización del simulacro.

