viernes 5 de diciembre 2025

Vialidad

Una importante ruta de San Juan está intransitable: cómo se encuentran los caminos tras el temporal

El camino permanece intransitable por los daños que dejó el temporal. Los organismos de vialidad difundió el estado actual de los caminos en toda la provincia y pidió extrema precaución ante el alerta naranja por tormentas fuertes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección Provincial de Vialidad y Vialidad Nacional informaron este viernes por la mañana el estado de rutas y caminos en toda la provincia, tras las lluvias registradas en las últimas horas. El temporal generó arrastre en badenes, sectores erosionados y maquinaria trabajando en distintos departamentos. Una ruta nacional permanece inhabilitada.

A las 08:06, Vialidad Provincial comunicó que la Ruta Nacional 149, en el tramo Bella Vista – Tocota (Iglesia), se encuentra intransitable. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en la zona para restablecer la circulación.

Además, se emitió una advertencia por la Ruta Nacional 40 Norte, en el límite con La Rioja, donde hay badenes con arrastre a la altura del km 3600 (Loma Cortada). Personal de Conservación Zona Norte continúa con las tareas.

Estado de rutas y caminos por departamento

Iglesia

  • RP 430 La Chigua – Reserva San Guillermo: transitable con precaución (solo 4x4).
  • RP 430 Angualasto – badén de La Chigua: transitable con precaución.
  • RP 405 Tudcum – Rodeo: transitable con precaución.
  • RP 407 Colanguil: transitable con precaución.

Valle Fértil

  • RP 510 Baldes del Rosario – Baldecitos: transitable con precaución.
  • RP 510 Chucuma – Marayes: transitable con precaución.
  • RP 516 entre RP 511 y RP 519: transitable con precaución.
  • Camino a Sierras de Riveros: transitable con precaución.
  • Camino a Sierras de Elizondo: transitable con precaución.

Calingasta

  • RP 401 Camino a Los Morrillo (km 0–3): transitable con precaución.
  • RP 12 km 116, Quebrada El Salto: transitable con precaución.

Sarmiento

  • RP 318 Cañada Honda – Retamito: transitable con precaución.
  • Calle Alfonso 13 desde PR 301 a RN 40: transitable con precaución.
  • RP 301 desde RN 40 a RP 162: transitable con precaución.

Jáchal

  • RP 478 El Volcán: transitable con precaución.

Rutas departamentales

En 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Ullum, San Martín, Angaco y Zonda, todas las rutas se encuentran transitables con precaución.

El resto de la red provincial presenta la misma condición general.

Alerta meteorológica vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja por tormentas para la noche de este viernes en el Gran San Juan y alrededores. El aviso abarca 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento y la zona de Precordillera.

El reporte indica probabilidad de tormentas fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman 30 a 70 mm de lluvia, con posibles valores superiores en sectores puntuales.

Recomendaciones oficiales

  • En el hogar: revisar techos y desagües, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior, desenchufar aparatos eléctricos y evitar la circulación innecesaria.
  • En la vía pública: no transitar por calles inundadas, conducir con luces bajas y velocidad reducida, mantener distancia entre vehículos y no obstruir acequias o alcantarillas.
  • En caso de granizo: permanecer bajo resguardo, conservar la calma y verificar daños solo cuando finalice la tormenta.
