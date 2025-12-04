jueves 4 de diciembre 2025

Clima

Calor intenso y alertas por tormentas: así se perfila el viernes en San Juan

Temperaturas que rozarán los 36 °C acompañadas de nubosidad y posibles tormentas por la tarde mantienen en vilo al gran San Juan: se recomienda tomar precauciones y evitar actividades al aire libre durante las horas más críticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este viernes en la Capital sanjuanina se espera un clima caluroso y cambiante. Las primeras horas del día llegaban con 33 °C bajo un cielo mayormente nublado, y luego se anticipa un ascenso gradual de la temperatura hasta alcanzar picos de entre 35 °C y 36 °C durante la tarde. Hacia la noche, el panorama cambia drásticamente: el pronóstico advierte tormentas eléctricas, con probabilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente, posibilidad que no se descarta también para zonas vecinas.

La combinación de calor elevado y nubosidad anuncia una jornada con sensaciones térmicas sofocantes durante la mañana y primeras horas de la tarde, seguidas de una creciente inestabilidad que podría generar chaparrones y tormentas severas hacia la noche. Las autoridades meteorológicas aconsejan extremar cuidados: cerrar ventanas, asegurar objetos que puedan volar con el viento, evitar actividades al aire libre, y atender las recomendaciones oficiales si se registra lluvia intensa.

Con este panorama, los sanjuaninos tendrán que revisar sus planes para el viernes: lo que parecía un día típico de verano puede devenir en una jornada complicada. Conviene prepararse para un clima traicionero —solar y caluroso en la siesta, inestable y peligroso cuando caiga la tarde.

