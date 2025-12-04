Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Un joven que forzó a su mujer a su mujer a tener relaciones sexuales podría recibir una condena de 9 años de prisión. Por de pronto, este jueves prorrogaron la prisión preventiva del albañil de 9 de Julio, mientras que se aguarda la audiencia de control de acusación en la cual la fiscalía expondrá la acusación formal contra el sospechoso por el delito de violación.

Juicio abreviado Un comerciante pasará un año en el Penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

El imputado, de 25 años y cuyas iniciales son C.I.P. , permanece detenido en una comisaría desde el 7 de octubre de 2025, un día después de que su pareja radicara la denuncia en la UFI CAVIG. El ataque sexual habría ocurrido la noche del 6 de octubre último en el domicilio que el joven y la presunta víctima, y madre de su beba, compartían en 9 de Julio.

image La ayudante fiscal Florencia Fernández, de la UFI CAVIG, y los abogados particulares Claudio Vera y Alejandro Iragorre.

Todo comenzó cuando ambos empezaron a discutir, pero luego el muchacho la tomó por la fuerza, la llevó a una habitación y la sometió sexualmente, a pesar de la resistencia de la joven. En un momento dado ella alcanzó a escapar y se refugió junto a su beba que lloraba, pero el joven albañil fue hasta esa otra cama e intentó violarla otra vez. La chica, de 22 años, finalmente huyó de la casa y se sentó en la vereda con su bebé sin saber qué hacer. Ahí apareció una vecina, quien la auxilió y luego llamó a la Policía.

La causa fue iniciada en la UFI CAVIG y un médico legista constató las lesiones, compatibles con las producidas en un ataque sexual, según el informe judicial. Entre las pruebas recolectada figuran la denuncia y la declaración de la presunta víctima, el testimonio de la vecina que la socorrió y los informes psicológicos. Además, en la audiencia de formalización realizada en octubre pasado, la fiscalía imputó al joven del delito de abuso sexual agravado por el vínculo y el juez de garantías Sergio López Marti dispuso la prisión preventiva.

image El acusado durante la audiencia de este jueves. Se le cubre el rostro para proteger a la víctima.

Este jueves se realizó una nueva audiencia en la que los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre fueron informados por la ayudante fiscal Florencia Fernández que el Ministerio Público pedirá que la causa vaya a juicio en razón de que dieron por concluida la etapa de la investigación penal preparatoria. La fiscalía atribuye al imputado la figura prevista en el artículo 119 del Código Penal, cuya escala penal es de 6 a 15 años, y anticipó que solicitarán 9 años de cumplimiento efectivo.

También solicitó que, hasta tanto se realice la audiencia de control de acusación, se prorrogue la prisión preventiva. Los abogados Vera e Iragorre, por su parte, se opusieron a la medida de coerción y solicitaron alternativas menos gravosas, como presentaciones periódicas, control judicial y restricciones de acercamiento. Sostuvieron que el joven tiene arraigo y podría transitar el proceso sin permanecer detenido.

Pese a esos planteos, el juez de garantías López Marti entendió que los riesgos procesales mencionados por la fiscalía —principalmente la gravedad del hecho imputado y la posibilidad de entorpecimiento— continúan vigentes. Por ello, dispuso que el joven permanezca detenido por 2 meses y 15 días más, hasta la realización del debate oral y público.