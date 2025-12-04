jueves 4 de diciembre 2025

Una leyenda

La pedaleada más especial: a sus 67 años, el primer rey de la Vuelta a San Juan volvió a su tierra adoptiva para culminar el "Viaje Soñado"

Después de recorrer casi 1.200 kilómetros en bicicleta, acompañado de amigos y leyendas de los pedales, Eduardo Trillini arribó al corazón del departamento Santa Lucía. Emoción a flor de piel, regalo especial para el intendente Orrego y sentido homenaje para quienes hicieron grande al ciclismo.

Por Carla Acosta
Pasaron 43 años desde aquel día en que Eduardo Trillini escribió su nombre para siempre como el primer campeón de la Vuelta a San Juan, pero lleva esa hazaña como si aún sintiera el viento de aquella llegada. Recuerda la victoria que logró con el equipo del Círculo de Suboficiales y el nacimiento de una carrera que con el tiempo se convertiría en la competencia más emblemática de la provincia. Sin embargo, lo que más resuena en él no es la gloria deportiva, sino el afecto que conserva por San Juan y por cada ciclista, relator y dirigente que aportó a la historia del pedal. Ese sentimiento fue el motor que lo llevó a encabezar el “Viaje Soñado”, la aventura que inició pedaleando desde Buenos Aires y que este jueves tuvo una llegada profundamente emotiva a Santa Lucía, donde homenajeó a dos ídolos locales que ya no están: Nicolás Naranjo y Emanuel Saldaño.

“Hace 45 años que vengo a San Juan y siempre llegué con felicidad. He ido caminando a la Difunta Correa a agradecer, he corrido con mis hijos. San Juan era mi lugar en la vida. Hoy me desteto, dicho con cariño, pero dejando un trofeo importante que creo que debe quedarse aquí. Fue una pedaleada hermosa, rodeado de personas que sentía que tenían que estar”, expresó Trillini, conmovido al pisar nuevamente suelo sanjuanino. Ese trofeo al que hizo referencia es uno de sus más preciados: la copa de la Vuelta a Cuyo, competencia que ganó en dos oportunidades, incluso un año antes de convertirse en el primer rey de la ronda sanjuanina. Viajó protegido durante todo el trayecto en el colectivo que acompañó la caravana de 1.200 kilómetros y terminó en manos del intendente Juan José Orrego, quien lo recibió en la plaza departamental junto al secretario de Deportes, Pablo Tabachnik. También lo esperaba el exciclista Willy Lucero, que lo acompañó en los últimos kilómetros dentro de la provincia.

Aquel trofeo entregado no fue un gesto aislado, sino parte de un homenaje pensado para atravesar el país con memoria y gratitud. La travesía comenzó el lunes a las 8 de la mañana en Malvinas Argentinas, en pleno corazón bonaerense, con la intención de sumar ciclistas en cada tramo y llegar a San Juan rodeado de un pelotón numeroso.

Desde ese punto de partida, cada jornada tuvo un nombre propio y un puñado de recuerdos para honrar. El lunes la caravana unió San Miguel con Junín, un recorrido de 245 kilómetros bautizado en homenaje a Sebastián Cancio, y que incluyó distinciones para él y para Cristian León durante la cena social que cerró la jornada. De ese primer tramo participaron figuras como Ana Arce, Delfina Borlasca, Yanil Ponce, Osvaldo Benvenuti, Juan Carlos Haedo, Marcelo Alexandre, Jorge Moya, Guillermo Brunetta, Diego Perea, Gabriel Toya, Silvio Anacoreto y Fernando Antogna, entre muchos otros.

El martes, el grupo atravesó los 243 kilómetros que separan Junín de Laboulaye, tramo dedicado a Pedro Omar Caino y Oswaldo Frossasco, con distinciones también para Oscar Anacoretto y Octavio Dazzan. El miércoles llegó uno de los segmentos más extensos, los 301 kilómetros entre Laboulaye y San Luis, bautizados en honor al recordado Mauricio Quiroga, “La Bestia”, donde se sumaron referentes como Ramón Sánchez, Raúl del Rosario Ruarte, Jorge Giacinti y Fiorella Malaspina.

El jueves, el día de su llegada a San Juan, el recorrido desde San Luis tuvo una carga emocional especial: llevó los nombres de Emanuel Saldaño y Nicolás Naranjo. A ellos se sumaron los homenajes a Vicente Chancay, Antonio Matesevach y Juan José Chica. La salida fue a las 10, el cruce limítrofe ocurrió al mediodía, y en El Encón se realizó una parada antes de completar el último tramo hacia Santa Lucía, donde la caravana llegó pasadas las 18. Allí, entre abrazos, aplausos y emociones compartidas, Trillini entregó el trofeo y agradeció a todos los que hicieron posible la travesía antes de continuar hacia el velódromo Chancay para dejar más distinciones y reconocimientos.

La aventura tendrá su capítulo final este viernes, con el tramo más corto pero probablemente el más concurrido: los 64 kilómetros que unirán la capital sanjuanina con la Difunta Correa, etapa bautizada en homenaje a Armando Borrajo. Será el cierre de un recorrido que empezó como un agradecimiento íntimo y terminó convertido en una celebración del ciclismo y la pasión que une a generaciones enteras.

