jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

Gimnasia, en huelga: decidió no entrenarse a días del clásico con Estudiantes

El plantel del Lobo compartió en sus redes sociales un comunicado sobre la situación económica que atraviesan los jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A días del clásico ante Estudiantes por la semifinal del Clausura, el plantel de Gimnasia La Plata no se entrenó este jueves como medida de fuerza por deudas que mantiene el club con ellos y que también se extiende a trabajadores de todas las áreas. El reclamo, que no es nuevo, coincide con la asunción de Carlos Anacleto como presidente, quien ganó las elecciones el sábado pasado. El flamante mandatario aseguró que todavía no tenían "ni las claves de home banking para pagar" y prometió resolverlo para este viernes.

Lee además
boca, racing, gimnasia y estudiantes ya conocen a los arbitros de las semifinales
Torneo Clausura

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros de las semifinales
Lionel Messi, en una entrevista con ESPN.
Voz autorizada

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

"A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", se lee en el comunicado difundido por los jugadores.

image

A su vez, también resaltaron que la nueva dirigencia les había prometido "cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo". Ante este panorama, habrá que ver si Anacleto, quien antes de postularse conocía la delicada crisis institucional del club y aseguró que llegaría con una buena inyección económica, adelanta el dinero para que los futbolistas vuelvan a entrenarse. Por el momento, solo hicieron tareas de gimnasio en Estancia Chica y no salieron al campo.

En este contexto, Carlos Anacleto, flamante mandatario, fue consultado sobre la situación en la ceremonia de asunción. "No nos sorprendió la medida de los jugadores, pero lo cierto es que no tenemos todavía ni las claves de home banking para pagar. Mañana a primera hora resolvemos todo", prometió.

Esta no es la primera vez en el año que los jugadores del Lobo se manifiestan, ya que en noviembre habían realizado dos paros, en semanas consecutivas, cuando el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se jugaba la clasificación a los playoffs del torneo, luego de salvarse del descenso.

Ahora, esta medida de fuerza toma más repercusión porque Gimnasia se cruzará con Estudiantes el próximo lunes a las 17 en el Bosque, en busca de avanzar a la final del torneo, en la que se mediría con el ganador de Boca-Racing.

La crítica situación no solo afecta al plantel porque a principipos del mes pasado hubo una protesta en la puerta del club contra la dirigencia de Mariano Cowen, quien será sucedido por Anacleto, por deudas con los empleados de la institución y de Utedyc.

Temas
Seguí leyendo

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El vicepresidente de River le puso más pimienta al título de Central: "No hubo votación"

La AFA investiga a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Lionel Scaloni y un lugar de privilegio en el sorteo del Mundial: el rol que ocupará como DT campeón

"Matafuegos", "té con leche" y "escombro": los mejores apodos para usar con tus amigos en el fútbol 5

El emotivo homenaje del rugby a Dylan: globos blancos y lágrimas por el niño de 13 años que movilizó a San Juan

El Cordillera Cup en San Juan suma acción con el Formato Americano y confirma figuras de peso en sus categorías principales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, en una entrevista con ESPN.
Voz autorizada

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo
Por daños y perjuicios

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

El Paso de Agua Negra: los sanjuaninos que viajen a Chile deben tener en cuenta que se encarecieron las compras por la baja del dólar en el país vecino.
Impacto en el bolsillo sanjuanino

Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°