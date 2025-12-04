Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Dos motochorros atacaron a un empresario sanjuanino y lo hirieron de un disparo durante un intento de robo frente a una verdulería de Chimbas. El hecho se produjo alrededor de las 13, cuando el hombre y su hija se detuvieron para hacer una compra rápida en el comercio.

La víctima fue el conocido empresario de la construcción José Ureña . Él y su hija de 25 años habían llegado a bordo de su camioneta a una verdulería ubicada a un costado de la ruta nacional 40 y calle Oro, en Chimbas. Mientras el hombre descendió para hablar con el comerciante, la joven permaneció en el vehículo.

En ese momento aparecieron dos sujetos en una moto 110cc y se abalanzaron sobre la mujer para arrebatarle el celular. El empresario advirtió la escena y corrió a auxiliarla. Ahí se produjo un forcejeo con los delincuentes y uno de ellos extrajo un arma de fuego.

Ese asaltante efectuó tres disparos y uno de los proyectiles atravesó el brazo derecho del empresario. Tras los tiros, los ladrones escaparon sin poder concretar el robo, mientras que la hija de la víctima llamó de inmediato al 911. Al ver la herida y sin esperar la llegada de la ambulancia, el empresario se subió a su camioneta y manejó hasta la guardia del Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

Fuentes policiales aseguraron que el empresario se encuentra fuera de peligro. Los policías de la Comisaría 17ª se hicieron cargo del caso, pero luego intervino personal de la Brigada de la Central de Policía y la UFI Delitos Contra la Propiedad.