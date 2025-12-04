jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Ocurrió este miércoles al mediodía en la zona de Ruta Nacional 40 y calle Oro. El empresario estaba con su hija cuando fueron sorprendidos por dos motochorros. El hombre recibió un impacto de bala.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Dos motochorros atacaron a un empresario sanjuanino y lo hirieron de un disparo durante un intento de robo frente a una verdulería de Chimbas. El hecho se produjo alrededor de las 13, cuando el hombre y su hija se detuvieron para hacer una compra rápida en el comercio.

Lee además
Imagen ilustrativo
Violento atraco

Dos motochorros atacaron a punta de pistola y asaltaron a un estudiante cerca de una escuela de Chimbas
la banda que asalto y dejo cuadriplejico al empresario de rawson aceptaria condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

La víctima fue el conocido empresario de la construcción José Ureña. Él y su hija de 25 años habían llegado a bordo de su camioneta a una verdulería ubicada a un costado de la ruta nacional 40 y calle Oro, en Chimbas. Mientras el hombre descendió para hablar con el comerciante, la joven permaneció en el vehículo.

En ese momento aparecieron dos sujetos en una moto 110cc y se abalanzaron sobre la mujer para arrebatarle el celular. El empresario advirtió la escena y corrió a auxiliarla. Ahí se produjo un forcejeo con los delincuentes y uno de ellos extrajo un arma de fuego.

Ese asaltante efectuó tres disparos y uno de los proyectiles atravesó el brazo derecho del empresario. Tras los tiros, los ladrones escaparon sin poder concretar el robo, mientras que la hija de la víctima llamó de inmediato al 911. Al ver la herida y sin esperar la llegada de la ambulancia, el empresario se subió a su camioneta y manejó hasta la guardia del Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

Fuentes policiales aseguraron que el empresario se encuentra fuera de peligro. Los policías de la Comisaría 17ª se hicieron cargo del caso, pero luego intervino personal de la Brigada de la Central de Policía y la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Un joven en Albardón, la nueva víctima de motochorros armados

El dramático testimonio del empresario baleado: "Mi hija forcejeó con el ladrón y le dispararon"

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro

Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual

Cometió cuatro estafas por cerca de $70.000.000 y se salvó de ir al penal de Chimbas

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Es un expolicía el único acusado del crimen de Bella Vista y dijo: "Ya me tenía cansado"

Un micro que salía de Salta e iba a pasar por San Juan llevaba 65 kilos de marihuana: tres detenidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Embaucador condenado

Cometió cuatro estafas por cerca de $70.000.000 y se salvó de ir al penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado
En Sarmiento

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual
Resolución

Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe
Orgullo

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro
Infraganti

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro