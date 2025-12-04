Le dieron un tiro a un sujeto que les entró a robar en Rivadavia: dos fueron condenados y quedaron libres

A fines de mayo de este año, dos sujetos quedaron en la mira de la justicia por el delito de tentativa de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Hernán Paredes. Los señalados de este delito fueron Sergio Paredes y Luciano Rafael Ortiz. Durante la investigación se sumó un tercer imputado, el padre de uno de ellos, César Juan Ortiz. A este se lo señaló de haber sido parte de esta agresión contra Hernán Paredes.

Impactante Un asesino y un ladrón, los antecedentes de los sujetos acusados de robar y dispararle en la cabeza a un joven en Rivadavia

Pero durante ese periodo de investigación, la causa tuvo un giro de 180 grados porque los tres imputados agredieron a Hernán Paredes porque este intentó robarles. Se comprobó que intentó asaltaron y que estos se defendieron, disparándole en la cabeza y dejándolo al borde de la muerte.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 10.19.25

Ante esta prueba, el fiscal de UFI Delitos Contra la Propiedad llegó a un acuerdo de juicio abreviado, pero cambió la caratula, la bajó al delito de lesiones graves. En este contexto, dos de los acusados, Cesar Juan y Luciano Rafael Ortiz aceptaron pena en juicio abreviado. Al mayor de ellos le dictaron dos años de prisión condicional por el delito de lesiones graves y al hijo, 3 años de prisión condicional por lesiones graves agravadas por la alevosía.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 10.19.26

El que no arregló fue Sergio Paredes, ya que este cuenta con antecedentes por un homicidio que cometió en 2018. Por tal razón seguirá siendo investigado en la causa; cabe destacar que quedó libre pero no podrá acercarse al damnificado de este hecho.

Dato: Hernán Paredes recibió el alta al poco tiempo tras quedar al borde de la muerte y siguió cometiendo delitos, expresaron fuentes del caso.