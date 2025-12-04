jueves 4 de diciembre 2025

Infraganti

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro

El sujeto, además, se llevaba tres juegos de sábanas. Fue detenido y ahora será juzgado por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 22 años terminó detenido este miércoles en el microcentro luego de ser sorprendido intentando llevarse una importante cantidad de ropa interior y juegos de sábanas de un local comercial. El episodio ocurrió en un negocio ubicado en calle Laprida, entre las arterias Rioja y Tucumán.

Cerca de las 11 de la mañana, efectivos de la División Policía Ciclista que patrullaban la zona fueron advertidos por transeúntes de que un hombre corría con mercadería escondida entre sus prendas. Los uniformados reaccionaron de inmediato y lograron interceptarlo a pocos metros del comercio, frustrando la maniobra.

El aprehendido fue identificado de apellido Mercado Galaz, oriundo de Chimbas. Según fuentes policiales, llevaba 14 slips marca Hanes, 17 bóxers Davor, 17 slips Antártida y tres juegos de sábanas Algabo, artículos cuyo valor ronda los 370 mil pesos. Tras el secuestro, se realizó el cálculo de la suma total de los bienes recuperados.

El encargado del local, Maxi Brand, reconoció los productos como parte del stock del negocio y formalizó la denuncia correspondiente. En el caso intervino inicialmente el Ayudante Fiscal Jorge Salinas y luego la ayudante fiscal María José Puebla, quien ordenó aplicar el procedimiento de flagrancia por hurto en grado de tentativa. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 3ª. El operativo fue llevado adelante por el cabo Rolando Irrazabal y el agente Rodrigo Ahumada.

