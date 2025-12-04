Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado

La reactivación de la obra en la Ruta 40 Sur , un proyecto vial estratégico que busca convertir un tramo de 27 kilómetros en autopista entre Cochagual y Tres Esquinas, en Sarmiento, se da de a poco en San Juan. Se trata de una obra fundamental para la conexión con Mendoza.

El secretario adjunto de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, habló en Radio Sarmiento de los avances en la situación laboral del proyecto: de los 150 obreros que habían quedado cesantes, alrededor de 50 ya fueron reincorporados a sus puestos. Así, se concretó el retorno de aproximadamente un tercio de la plantilla de trabajo original, pero esta es la misma situación que se daba en septiembre, con lo que la reactivación es a ritmo moderado. "Calculo que se puede activar con más gente a partir de enero o febrero", dijo el gremialista.

La obra, a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Dumandzic y SEMISA, había experimentado una paralización total en julio, dejando en vilo a 146 trabajadores, incluidos personal de obra, jerárquico y de servicios. El motivo principal del cese fue un atraso de seis meses en el pago de los certificados de obra por parte del Gobierno Nacional.

Pese a que la reincorporación parcial representa un alivio para el sector, el futuro de la contratación del personal restante sigue siendo incierto y va de la mano con la gestión financiera. El dirigente gremial enfatizó que, según la postura transmitida por la UTE, la posibilidad de incorporar a más personal y el avance de los trabajos dependen exclusivamente de los pagos que se liberen desde la Nación. La reactivación de este proyecto, que ya había estado paralizado por cuatro años y fue retomado en agosto de 2024 gracias a intensas gestiones provinciales, comenzó parcialmente a mediados de septiembre. Si bien el gobernador Marcelo Orrego confirmó que la Nación abonó solo una porción de la deuda, este desembolso parcial fue un "paso clave" para la reanudación de las labores.

Cómo está la construcción en San Juan

La reactivación parcial de la Ruta 40 Sur se da en un contexto complejo para la construcción local, marcado por la decisión del Gobierno Nacional de no impulsar la obra pública. Tovares señaló que, si bien la situación es mejor que la registrada el año pasado, la eliminación de la obra pública genera un impacto significativo en el sector.

En este escenario, las negociaciones impulsadas por el gobierno provincial y los gremios resultaron vitales para equilibrar la pérdida de empleo. Según el secretario adjunto de la UOCRA, el sector minero actuó como un "salvavidas". Gracias a esta actividad y a otras gestiones provinciales, San Juan ha logrado recuperar o generar 1.100 puestos de trabajo este año.

Entre los proyectos que han aportado estabilidad laboral, se destacan los caminos mineros, que hoy emplean a 450 obreros, y la recuperación de 550 puestos en el proyecto Veladero, a cargo de la empresa Milicic. Adicionalmente, se han sumado 50 trabajadores al Acueducto Gran Tulum y 250 a la planta de paneles solares en Media Agua.

Tovares subrayó la importancia social de la construcción, recordando que la obra pública no es intrínsecamente mala si se administra con responsabilidad, pues crea fuentes de trabajo. La expectativa del sector es que la nueva relación entre el Presidente Javier Milei y los gobernadores permita que el próximo año se garantice la llegada de los fondos necesarios para la obra pública.