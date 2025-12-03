Santa Lucía inauguró la plaza J.M. Fangio: así quedaron las refacciones

El municipio de Santa Lucía dejó oficialmente inaugurada la renovada Plaza Juan Manuel Fangio, un espacio público que fue intervenido de manera integral para mejorar su funcionalidad y ofrecer nuevas propuestas recreativas para las familias del departamento.

Las obras incluyeron la construcción de un anfiteatro, el ensanche de veredas, la incorporación de nuevos juegos infantiles y la puesta en valor de la escultura que homenajea al mítico corredor de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial. Con estas mejoras, el municipio buscó transformar el sector en un renovado punto de encuentro para vecinos y visitantes.

“Es una inversión muy grande que se ha hecho para nuestros vecinos y también una ayuda importante para los comercios que están enfrente, donde se ha generado un polo comercial que invita a los vecinos a encontrarse y consumir dentro de la plaza”, destacó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, durante el acto de inauguración.

