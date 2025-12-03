jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Santa Lucía inauguró la plaza J.M. Fangio: así quedaron las refacciones

El municipio dejó habilitada la renovada Plaza Juan Manuel Fangio, con un anfiteatro, veredas ensanchadas, juegos nuevos y la escultura del legendario piloto puesta en valor, en una obra que busca revitalizar el espacio y potenciar la actividad comercial de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.27 PM (1)
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.27 PM
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.26 PM
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.25 PM (1)
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.25 PM
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.24 PM
WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.30.27 PM (2)

El municipio de Santa Lucía dejó oficialmente inaugurada la renovada Plaza Juan Manuel Fangio, un espacio público que fue intervenido de manera integral para mejorar su funcionalidad y ofrecer nuevas propuestas recreativas para las familias del departamento.

Lee además
un nuevo centro de desarrollo infantil abrio sus puertas en santa lucia
Obra clave

Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil abrió sus puertas en Santa Lucía
La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Las obras incluyeron la construcción de un anfiteatro, el ensanche de veredas, la incorporación de nuevos juegos infantiles y la puesta en valor de la escultura que homenajea al mítico corredor de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial. Con estas mejoras, el municipio buscó transformar el sector en un renovado punto de encuentro para vecinos y visitantes.

“Es una inversión muy grande que se ha hecho para nuestros vecinos y también una ayuda importante para los comercios que están enfrente, donde se ha generado un polo comercial que invita a los vecinos a encontrarse y consumir dentro de la plaza”, destacó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, durante el acto de inauguración.

Temas
Seguí leyendo

"San Juan Cerca" despide el año con un megaoperativo en Santa Lucía: todo lo que podés hacer

Habló la familia del niño que murió en el incendio en Santa Lucía: "Nos despertamos y la mitad de la casa estaba incendiada"

Tragedia en Santa Lucía: todavía no se confirma qué inició el incendio que acabó con la vida del nene de 7 años

Atrapan a un ladrón por robar tomates en un invernadero de Santa Lucía

Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado

La CGT rechazó el Salario Mínimo que decretó Javier Milei

Echaron al titular de la SIDE: ¿Quién es el nuevo Señor 5?

Juan Grabois explicó cuál fue el gesto que le dedicó al presidente Milei, en la jura de Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
juan grabois explico cual fue el gesto que le dedico al presidente milei, en la jura de diputados
Polémica

Juan Grabois explicó cuál fue el gesto que le dedicó al presidente Milei, en la jura de Diputados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan
Clima

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado
Legislativa

Otro punto caliente en Diputados: apuntan a cambiar el proyecto de emergencia hídrica para que sea aprobado

Imagen ilustrativa
Embaucador condenado

Cometió cuatro estafas por cerca de $70.000.000 y se salvó de ir al penal de Chimbas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va