domingo 30 de noviembre 2025

San Juan Cerca despide el año con un megaoperativo en Santa Lucía: todo lo que podés hacer

Más de diez ministerios y organismos brindarán atención directa en Santa Lucía. Habrá servicios de salud, trámites de documentación, programas sociales, forestación, vivienda y defensa del consumidor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo martes 2 de diciembre cerrará el itinerario de los operativos integrales San Juan Cerca que comenzaron en marzo pasado y que pasaron por todos los municipios de la provincia. El último del 2025 será sede la Escuela Antonia Villascusa, ubicada en Thomas Edison y Chacabuco, en la zona de los barrios Retiro y Bermejito y la Villa Marini, en Santa Lucía.

Desde las 8:30 y hasta las 13:30 horas, las personas interesadas podrán realizar todo tipo de trámites personales, gestiones administrativas, controles médicos y consultas, en una misma jornada y sin tener que ir de oficina en oficina de la administración pública.

Es importante que quien necesite hacer algún trámite puntual lleve su DNI y fotocopias del mismo, aunque dependiendo de la gestión podrá incluir documentación relacionada a los requerimientos, según detallaron desde la Dirección de Políticas para la Equidad, área que coordina la logística de los operativos.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano estará contestando consultas e inscribiendo en el Registro Provincial de Emprendedores, también sobre los programas vigentes para cooperativas y mutuales y de las acciones que dependen de las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias; de Asistencia y de Género. Estará personal de la Dirección de Personas con Discapacidad para canalizar consultas sobre el Certificado Único de Discapacidad y programas de inclusión laboral, transporte inclusivo y adaptación de baños. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia llevará su Programa de Niñez en Familia para entretener a los niños mientras los padres hacen las gestiones que necesitan.

Personal del Ministerio de Salud hará control de signos vitales, de peso y talla y de Medicina de Familia (para adultos y pediatría), Odontología, Laboratorio: se tomarán test de HIV, Hepatitis, Chagas, etc; Vacunación; Salud Mental, darán pautas del programa de sedentarismo y vacunación canina.

Donde se ubique la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se podrá hacer el trámite de Tenencia Responsable, se hará colocación de pipetas para combatir pulgas y garrapatas a perros; entrega de antiparasitarios perros y gatos (deben llevar los animales al operativo); la Dirección de Arbolado Urbano entregará formularios para plan de forestación, denuncias sobre arbolado, pedido de donación de árboles.

Desde el Ministerio de Gobierno se hará la realización gratuita del trámite de renovación o nuevo DNI a través del Registro Civil; Regularización dominial; asesoramiento previsional, laboral y regularización de asociaciones civiles y clubes; operativo de Licencias de Conducir y gestión de Tarjeta SUBE.

El Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo responderá inquietudes y consultas sobre el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), Pymes y Emprendedores; Registro RUPA, Marcas y señales, asesoramiento y denuncias en Defensa al Consumidor. Mientras que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, estará presente con asesoramiento para clubes y entidades deportivas; actividades para personas mayores y Deporte adaptado.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda trabajará esa jornada en la creación de cuentas y recuperación de contraseñas de Ciudadano Digital, también comprobantes de denuncia en Defensa del Consumidor, partidas de nacimiento, carnet de Vacunación, Certificado de Antecedentes, Certificado de Activos de Administración Pública de la misma plataforma (CiDi); préstamos para empleados públicos de la Caja de Acción Social; Rentas: consulta de deudas y pago de Patentes, impuesto Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos, búsqueda de Responsables Tributarios; San Juan Innova: servicio de conectividad y relevamiento de conexión a internet en la zona; activación de licencias para netbooks y notebooks.

El Ministerio de Educación gestionará el desbloqueo de netbooks y entre los servicios para docentes entregará de fojas de servicio, registro de títulos, plantilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional. Habrá exposición de proyectos de la escuela que recibe al San Juan Cerca y de otras de la zona. Asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios, información sobre Becas Progresar.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través del Instituto Provincial de la Vivienda hará la regularización de deuda, información de cuotas, impresión de boletas e información de requisitos para nuevas inscripciones; regularización dominial de barrios IPV, asesoramiento general e integral sobre viviendas.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público recepcionará y gestionará solicitudes de Certificado de Antecedentes, Verificación de vehículos y Localización de objetos robados.

El E.P.R.E brindará información sobre subsidios provinciales (Tarifa Social) y nacionales (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos - RASE), reclamos de usuarios domiciliarios, asistencia en temas de eficiencia energética y detalles de facturación del servicio de electricidad. A su vez, OSSE estará con trámites de Tarifa social; asesoramiento sobre estado de cuentas; planes y facilidades de pago; consultas catastrales.

