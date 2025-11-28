Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

Un trágico siniestro vial conmocionó a Tandil en la noche del viernes. Cerca de las 23:45, una camioneta Ford EcoSport protagonizó un violento vuelco en calle Mitre, entre Rodríguez e Yrigoyen, y dejó como saldo la muerte de su conductor, identificado como Darío Gulino , de 30 años.

Según el informe policial, las autoridades fueron alertadas mediante un llamado al 101 por un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, constataron que el vehículo —dominio KAY-986— había volcado completamente. Pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia, Gulino falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Científica de Tandil, Bomberos y personal del SAME, quienes realizaron las tareas propias de sus áreas.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, que caratuló la causa como "Averiguación causales de muerte", mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el fatal vuelco.