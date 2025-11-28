viernes 28 de noviembre 2025

Deceso

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

El joven de 30 años falleció en el lugar después de volcar con su vehículo. Policía Científica, Bomberos y SAME trabajaron en la zona, mientras la UFI N° 3 investiga las causas del accidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1748115707

Un trágico siniestro vial conmocionó a Tandil en la noche del viernes. Cerca de las 23:45, una camioneta Ford EcoSport protagonizó un violento vuelco en calle Mitre, entre Rodríguez e Yrigoyen, y dejó como saldo la muerte de su conductor, identificado como Darío Gulino, de 30 años.

Según el informe policial, las autoridades fueron alertadas mediante un llamado al 101 por un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, constataron que el vehículo —dominio KAY-986— había volcado completamente. Pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia, Gulino falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Científica de Tandil, Bomberos y personal del SAME, quienes realizaron las tareas propias de sus áreas.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, que caratuló la causa como "Averiguación causales de muerte", mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el fatal vuelco.

