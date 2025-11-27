Quién es Nicolás Payarola, "el Lotocki de los abogados" que asistió a Wanda Nara y L-Gante, ahora preso por estafas

Para sus colegas, Nicolás Agustín Payarola (42) desprestigia la profesión de abogado. Coinciden que “vende un mundo de fantasía". Era "un gran entrador", por eso creen que llegó a figuras públicas como la conductora Wanda Nara o el cantante L-Gante. “ Es el Aníbal Lotocki de los abogados ”, lo definió un letrado que lo trató, en referencia al cirujano detenido.

Payarola fue detenido este jueves por la mañana en su casa del barrio Golf Club de Nordelta , en Tigre. Está acusado de reiteradas estafas millonarias, entre ellas a la familia de Gonzalo Montiel , campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y actual futbolista de River Plate.

"Vendía un mundo de fantasía, que tenía una casa y vivía en Nordelta cuando en realidad alquilaba. Se mostraba con autos y trajes de lujo. Buscaba personajes relevantes para que no lo maten, de manera literal, porque engañaba a todos”, dijo a Clarín un allegado a Payarola.

“Es un estafador serial”, agregó un funcionario judicial también consultado.

“Es el Aníbal Lotocki de los abogados”, sostuvo un letrado que lo conoce y que lo comparó con el cirujano esteticista condenado por lesiones leves y estafa a varias pacientes, entre ellas Silvina Luna (luego fallecida), Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Al abogado le gustaba la buena vida. Se mostraba con autos lujosos y se paseaba por los canales de televisión hablando de causas que involucraban personas reconocidas, como Wanda Nara o Elías Valenzuela, más conocido como L-Gante.

“Era un gran entrador, el número uno. ‘¿Amigo cómo estás?’, ‘sabés que te quiero mucho’, eran frases que repetía para entrar en confianza. Así llegó a Wanda Nara y L-Gante", describió la fuente consultada.

De la misma manera pretendió ingresar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde aseguraba ser abogado de la entidad. En su perfil en Instagram, posteó varias fotos, entre ellas con empleados y con la Copa del Mundo en sus manos.

En ese contexto, un custodio de AFA lo recomendó a la familia Montiel para que representara a Gonzalo en una denuncia contra el jugador.

Juan Marcelo Montiel, padre del defensor, denunció a Payarola por reiteradas estafas millonarias en la compra de un terreno en Ezeiza que jamás concretó y que abonó más de 350 mil dólares. La defraudación asciende a más de 700 mil dólares.

También se jactaba de que pertenecía al Ministerio de Seguridad Nacional que dirige Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes del organismo consultadas por Clarín negaron que el abogado tenga vinculación con el ministerio o parte de su gabinete.

Payarola no tiene clientes “pesados”, esos que necesitan ser defendidos para evitar la cárcel.

“No se mueve en ambientes de ladrones porque sabía que lo mataban. No tiene historias con delincuentes en cárceles. Buscó siempre gente fácil con dinero”, dice una persona que lo conoce desde hace varios años.

El abogado estuvo detenido, acusado de integrar una organización con varias personas de Buenos Aires y Santa Fe que estafaban a adultos mayores en la Patagonia.

El modus operandi utilizado era hacerse pasar por un familiar para que le entregaran dinero en efectivo a un cómplice. La causa la tramitó el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Sur de Ushuaia. Si bien fue preso, devolvió el dinero y fue sobreseído.

También fue imputado en 2018 por extorsión en San Isidro, donde le exigió dinero a un estudiante de abogacía que trabajó en su estudio a cambio de sexo luego de que le ofreciera un trabajo vinculado a obras públicas en Zona Norte.

Como la víctima decidió no continuar con la propuesta, el abogado amenazó que le contaría al padre del joven que había tenido relaciones íntimas con él. La causa fue elevada a juicio, pero antes del inicio del debate realizó una reparación integral a la víctima y fue sobreseído.

“No tiene condenas”, explicó una fuente judicial consultada por este medio.

Otro funcionario judicial indicó que “como abogado no lo conoce nadie”.

“Entre abogados no lo quiere nadie. No tiene contacto con la Justicia. Es un gran estafador, vendedor de humo. Dudaría hasta de donde estudió. Le faltaba pasillo de tribunales”, sostuvo.

Payarola tiene varias denuncias en el Colegio de Abogados de San Isidro, donde le inhabilitaron la matrícula y tiene una sanción de más de dos años. Él apeló esa medida, que se encuentra vigente.

Pasará la noche en la comisaría de General Pacheco, donde hay detenidos por causas de abuso sexual. Este viernes será indagado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, a cargo de la investigación.

FUENTE: Clarín