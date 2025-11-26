miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

¿El cerebro nunca duerme? Cómo la transición entre sueño y vigilia potencia la creatividad, según la neurociencia

Nuevas investigaciones del MIT muestran que el breve instante entre la vigilia y el sueño no es un simple pasaje, sino un estado cerebral fértil donde se reorganiza la memoria, se relajan los controles ejecutivos y se multiplican las asociaciones creativas. La ciencia revela cómo ese momento liminal potencia el ingenio, explica ciertos trastornos nocturnos y redefine los límites entre conciencia y sueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-26 at 5.31.54 PM (1)

Estudios recientes del MIT revelan que ese instante liminal potencia conexiones mentales innovadoras, impulsa soluciones inesperadas y resulta clave para el desarrollo del pensamiento original.

Lee además
el granizo golpeo de lleno en mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
traficaban cocaina oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por gendarmeria
Insólito

Traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería

La frontera difusa entre la vigilia y el sueño sigue siendo uno de los territorios más enigmáticos del cerebro humano. Cada noche atravesamos ese estado intermedio en el que la lógica se diluye y la mente comienza a dar paso a imágenes, sensaciones y recuerdos que no responden del todo al mundo consciente.

Un cerebro en transformación

Lejos de ser un simple “apagado”, la transición hacia el sueño implica una reorganización profunda. Adam Horowitz, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), lo resume así: para dormir, todo debe transformarse.

En esos minutos, el flujo sanguíneo disminuye, el líquido cefalorraquídeo circula con mayor rapidez y los neurotransmisores modifican el equilibrio químico. Las neuronas, activas y desincronizadas durante el día, empiezan a coordinarse en un ritmo lento y regular. Además, especialistas explican que la desconexión no es inmediata: regiones como el hipotálamo y el tálamo se “apagan” antes que la corteza, dando lugar a un lapso donde ambos mundos —sueño y vigilia— se superponen.

Hipnagogia: el umbral creativo

Ese estado intermedio es conocido como hipnagogia y, para la neurociencia moderna, constituye una ventana privilegiada hacia la creatividad y la memoria. Según Horowitz, durante esos instantes “tenemos un pie en los sueños y otro en el mundo”.

Las personas pueden experimentar imágenes fugaces, sonidos inexistentes o sensaciones físicas difíciles de explicar. Para Sidarta Ribeiro, neurocientífico brasileño, en este momento la mente parece reciclar información, reorganizando recuerdos diurnos de manera espontánea.

La fascinación por este fenómeno no es nueva. En los años treinta, Alfred Lee Loomis ya utilizaba la electroencefalografía para estudiarlo. Décadas después, Nathaniel Kleitman y William Dement profundizaron en la clasificación de las etapas del sueño, aunque expertos señalan que los modelos clásicos aún no captan toda la complejidad de estos estados liminales.

Del taller de Dalí al laboratorio

El arte intuyó mucho antes que la ciencia el potencial de este umbral. Salvador Dalí creó una técnica particular: se dormía con una llave en la mano y, al caer dormido, el ruido al soltarla lo despertaba en pleno estado hipnagógico, permitiéndole capturar imágenes únicas para sus obras.

Investigaciones recientes validan esa corazonada. Un estudio de 2021 comprobó que las personas despertadas en esa fase triplican su capacidad para resolver problemas creativos. En el MIT, el equipo de Horowitz incluso logró guiar el contenido de los sueños para potenciar resultados creativos. ¿La clave? En ese instante se relaja el control ejecutivo del cerebro, abriendo paso a asociaciones novedosas.

El complejo camino del despertar

Salir del sueño también requiere un delicado reajuste. Una investigación de la Universidad de Lausana identificó una onda cerebral lenta que anticipa el despertar desde el sueño no REM, facilitando la transición y reduciendo la sensación de somnolencia. La corteza se reactiva por etapas: primero lo hacen las funciones ejecutivas y luego las sensoriales. Pero si se despierta desde el sueño REM, esa señal no aparece, lo que revela vías neuronales distintas según la fase.

Cuando la transición falla

Muchos trastornos del sueño surgen justamente de fallas en estas transiciones. El insomnio, la parálisis del sueño y el sonambulismo pueden explicarse por desconexiones asimétricas entre distintas áreas cerebrales.

En la parálisis del sueño, por ejemplo, la corteza despierta antes que los centros motores, dejando a la persona consciente pero inmóvil. En el insomnio paradójico, ocurre lo opuesto: la actividad cerebral indica sueño, pero la sensación subjetiva es de vigilia constante.

Un continuo entre dos mundos

Para la neurociencia actual, la división estricta entre estar despierto o dormido quedó atrás. Expertos del Instituto del Cerebro de París sostienen que la mente puede generar pensamientos voluntarios durante el sueño o producir imágenes oníricas estando despierta. La conciencia, entonces, aparece como un continuum cambiante donde nunca habitamos plenamente un único estado.

Temas
Seguí leyendo

Horror: una chica de 16 años mató a puñaladas a su novio

Black Friday 2025: las marcas se anticipan al evento y tendrán ofertas toda la semana

No reconoció a su hija en la infancia y ahora deberá indemnizarla

Con qué se habría distraído el chofer que conducía el micro del vuelco que dejó dos muertos

El Quini 6 sortea el pozo más grande de su historia: de cuánto es, hasta cuándo se puede jugar, y cuáles son los números más salidores de los últimos sorteos

Una fuerte crisis golpea a la fábrica de ollas Essen: despidió a más de 30 trabajadores

Buscan a una niña secuestrada por su madre y ofrecen recompensa a quien tenga datos

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el granizo golpeo de lleno en mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El examen de ingreso en la Industrial, en la última edición de 2024 (Foto: Archivo Tiempo de San Juan). 
Una puja tradicional

Se conoció cuántos alumnos buscan entrar a los preuniversitarios de la UNSJ este año: 1 de cada 3 tiene chances

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión
Historia

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas
Oficial

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados
Preparativos

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal