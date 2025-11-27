jueves 27 de noviembre 2025

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

La profesional compartió un video en sus redes sociales, luego de que se conociera la condena a la médica obstetra Daniela Saldívar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video que la ginecóloga y obstetra Agustina Buteler publicó en redes sociales generó un fuerte impacto en la comunidad médica sanjuanina. Con evidente angustia, la profesional decidió expresar públicamente su apoyo a su colega y amiga Daniela Saldívar, condenada este miércoles por la muerte de un recién nacido ocurrida en 2021. Su mensaje, de más de diez minutos, recorrió grupos de profesionales, pacientes y redes locales, instalando nuevamente el debate sobre el ejercicio de la medicina y la exposición de quienes la practican.

Vengo a transmitir mi profunda tristeza y angustia por lo que ocurrió y por lo que nos está pasando a los médicos”, comienza diciendo Buteler, quien explica que no busca hablar desde lo técnico, sino desde lo humano. Asegura que conoce a Saldívar desde sus inicios en la formación profesional y destaca su vocación, su entrega y su compromiso con sus pacientes. “Doy fe de su alma puesta en la medicina, de su empuje, de sus ganas de crecer, estudiar y dar siempre lo mejor”, afirmó.

En su relato, Buteler insiste en que la condena no solo afecta a la obstetra, sino que repercute directamente sobre todo el cuerpo médico. “Nos están condenando a todos. Muchos van a trabajar con miedo, pensando en qué momento algo que puede pasar naturalmente puede terminar en esto”, expresó. Y agregó: “La medicina no es 2 + 2 = 4. Las complicaciones existen, ocurren y se explican a los pacientes. Pero no somos asesinos. Nadie se levanta a trabajar con intención de dañar”.

La médica también cuestionó la exposición pública del caso y el trato que reciben los profesionales durante estos procesos judiciales. “Un cartel que dice ‘asesina’ no está bien. No merecemos ser escrachados. Somos personas, tenemos hijos, familias, sentimos y sufrimos. No somos delincuentes”, sostuvo. A lo largo del video, Buteler se quiebra varias veces al hablar de su colega: “Hoy estoy con vos, Dani. Esta condena también es para nosotros. La salud hoy está siendo pisoteada”.

En su mensaje, subraya la falta de recursos y las dificultades cotidianas con las que trabajan los equipos de salud, señalando que muchas veces se debe atender en contextos adversos. “Se trabaja bajo protocolos, se sigue estudiando, nos formamos durante años… y de un día para el otro quedamos expuestos como si fuéramos lo contrario a lo que somos. Les juro por mis hijos que damos lo mejor”, dijo.

Buteler cerró su mensaje pidiendo empatía hacia quienes ejercen la medicina y recordando el impacto emocional que atraviesan. “Las complicaciones siempre existieron. No somos máquinas. Pido un poco de piedad, de comprensión. Necesitamos trabajar en paz”.

Los datos del caso que terminó en condena

El hecho por el que fue juzgada Saldívar ocurrió el 13 y 14 de junio de 2021, cuando Elizabeth Barrionuevo ingresó a la Maternidad del Hospital Rawson para dar a luz a su hijo, Lorenzo Narváez Barrionuevo. El bebé nació con asfixia severa y fue reanimado, pero tuvo daño neurológico irreversible y murió tras 25 días de agonía, el 7 de julio de 2021.

En el juicio, la fiscalía, a cargo de Francisco Micheltorena y su equipo, sostuvo que la médica actuó con impericia y negligencia, permitiendo la continuidad de un trabajo de parto estancado y sin realizar controles considerados imprescindibles. También cuestionaron el uso de la maniobra de Kristeller, desaconsejada por organismos internacionales.

La defensa, encabezada por el abogado Joaquín Moine, aseguró que el cuadro no permitía anticipar un desenlace fatal y que la evolución del parto era atendible dentro de los criterios obstétricos. Negaron que las decisiones de la profesional hayan sido la causa directa del daño.

Finalmente, Saldívar fue condenada a 1 año de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer, en un fallo cuyos fundamentos se conocerán el 18 de diciembre.

