jueves 27 de noviembre 2025

Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Una familia sanjuanina volvió a exponer su reclamo por presunta mala atención en el Hospital Marcial Quiroga tras la muerte de José Mario Ramírez, de 64 años, ocurrida este jueves en el Hospital Rawson. Denunciaron que no pudieron avanzar con la presentación formal y solicitaron ayuda solidaria para afrontar los gastos del nicho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un presunto caso de negligencia en el Hospital Marcial Quiroga sumó este jueves un desenlace trágico. La familia de José Mario Ramírez, el hombre de 64 años que había sido trasladado en grave estado al Hospital Rawson tras aquel episodio, informó a Tiempo de San Juan que el paciente falleció este jueves.

Desde el entorno expresaron que el deceso ocurrió en el Hospital Rawson y que no lograron realizar la denuncia correspondiente porque, según indicaron, “no los dejaron”.

El conflicto se conoció el pasado 11 de noviembre en el Hospital Marcial Quiroga. Según relató la familia, José Mario Ramírez había sido llevado por su hijo, Juan Ramírez Marín, debido a un pico de presión que sufrió al regresar de trabajar realizando embutidos. Desde el entorno afirmaron que la atención “se extendió por horas” y que el hombre, que ingresó por presión alta, terminó al día siguiente internado en otro centro de salud.

En declaraciones previas a otro medio, Juan Ramírez había expresado que su padre llegó a presentar 23 de presión y que llevó estudios realizados en agosto, aunque indicó que “ninguno de los médicos los revisó”. También afirmó que le colocaron suero y que pasaron toda la noche esperando, “con un montón de gente quejándose por la atención”.

El entorno del paciente sostuvo que, minutos antes de las 6 de la mañana, el hombre fue al baño y comenzó a perder abundante sangre. Según explicó Juan, había una sonda colocada y desconocían el motivo. Indicó que al llamar al personal médico “no respondieron de inmediato”. Desde su relato, un enfermero fue el único que se solidarizó y comentó que “siempre hacen lo mismo y ahora me dejan todo a mí”.

Posteriormente, la familia aseguró que la sonda presentaba un nudo y que esa situación habría provocado la pérdida de sangre. Por este motivo, decidieron trasladarlo al Hospital Rawson, donde finalmente quedó internado en terapia intensiva con estado reservado.

En su momento, Juan explicó que vivió “una noche terrible” junto a su hermano menor, que presenció toda la situación. También expresó que al llegar al Rawson el personal “se sorprendió por cómo había ingresado” su padre y que intentaban comprender qué había ocurrido.

Sin respuestas y búsqueda de información

El jueves siguiente, el hijo del paciente volvió al Hospital Marcial Quiroga para solicitar los nombres de los profesionales que lo atendieron, con el objetivo de avanzar en una denuncia por presunta mala praxis. Desde el entorno indicaron que no lograron obtener esa información, a pesar de insistir en varias oportunidades.

Campaña solidaria

Además, sus allegados señalaron que atraviesan una situación económica compleja y pidieron colaboraciones para una colecta solidaria destinada a cubrir los gastos del nicho. Indicaron que quienes deseen ayudar pueden hacerlo al alias ramirez.2025mp o comunicarse al 2644445935, número de José Alejandro Ramírez.

