jueves 27 de noviembre 2025

En Capital

Agarraron infraganti a un hombre y una mujer en pleno intento de robo y terminaron esposados

Los detenidos, de 25 y 24, pretendían huir con el estéreo que habían sacado de una camioneta durante la madrugada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los detenidos por el intento de robo del estéreo de una camioneta que estaba estacionada en una calle de Capital.

Una pareja fue sorprendida por la Policía en el preciso momento en que intentaba escapar con el estéreo que acababa de extraer de una camioneta estacionada en pleno barrio Puyuta, en Capital. El rápido accionar de los efectivos derivó en la detención de ambos y en el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Los aprehendidos fueron identificados como Gabriel Omar Sánchez Mallea, de 25 años, y Daniela Ailén Torres Muñoz, de 34, quienes fueron interceptados durante la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:45, cuando los efectivos que patrullaban la zona vieron a la pareja descender de una camioneta Ford Ranger roja estacionada en calle Tomás Cruz 3067 Oeste. Ante la actitud sospechosa, los policías realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias un estéreo marca Visible, de color negro con detalles en gris, cuyo cableado había sido arrancado.

Como los demorados no pudieron justificar la procedencia del dispositivo, los uniformados se dirigieron a la vivienda frente a la cual estaba estacionada la camioneta. Allí fueron atendidos por el propietario, un hombre de 50 años, quien reconoció el estéreo como suyo y confirmó el intento de robo.

Frente a las evidencias, la pareja quedó detenida y se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia para continuar con la investigación del hecho.

