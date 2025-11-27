Agarraron infraganti a un hombre y una mujer en pleno intento de robo y terminaron esposados

Los detenidos por el intento de robo del estéreo de una camioneta que estaba estacionada en una calle de Capital.

Una pareja fue sorprendida por la Policía en el preciso momento en que intentaba escapar con el estéreo que acababa de extraer de una camioneta estacionada en pleno barrio Puyuta, en Capital. El rápido accionar de los efectivos derivó en la detención de ambos y en el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Procedimiento Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

Investigación Venganza en Rawson: le quemó la casa al hombre que le daba asilo porque habría violado a su hija

Los aprehendidos fueron identificados como Gabriel Omar Sánchez Mallea, de 25 años, y Daniela Ailén Torres Muñoz, de 34, quienes fueron interceptados durante la madrugada de este jueves.

image

El hecho ocurrió alrededor de la 01:45, cuando los efectivos que patrullaban la zona vieron a la pareja descender de una camioneta Ford Ranger roja estacionada en calle Tomás Cruz 3067 Oeste. Ante la actitud sospechosa, los policías realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias un estéreo marca Visible, de color negro con detalles en gris, cuyo cableado había sido arrancado.

image

Como los demorados no pudieron justificar la procedencia del dispositivo, los uniformados se dirigieron a la vivienda frente a la cual estaba estacionada la camioneta. Allí fueron atendidos por el propietario, un hombre de 50 años, quien reconoció el estéreo como suyo y confirmó el intento de robo.

image

Frente a las evidencias, la pareja quedó detenida y se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia para continuar con la investigación del hecho.