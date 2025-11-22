sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Un hombre murió tras hacerse un implante dental

Se llamaba Miguel Ángel Berlini y tenía 64 años. “Vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, expresó su hermana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Miguel Ángel Berlini falleció el miércoles pasado, tras un procedimiento odontológico en una clínica del barrio porteño de Belgrano, en circunstancias que la Justicia aún investiga. Tenía 64 años, residía en Villa Adelina -localidad repartida entre los partidos bonaerenses de San Isidro y Vicente López- y su historia personal quedó abruptamente marcada por la tragedia.

Lee además
este era el hombre que murio cuando andaba en bicicleta en albardon
En las redes

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón
un hombre fue aplastado por un tractor y termino con heridas muy graves en el hospital rawson
Comisaría 18°

Un hombre fue aplastado por un tractor y terminó con heridas muy graves en el Hospital Rawson

En vida, Berlini sostenía una rutina atravesada por el trabajo, su familia y la naturaleza. Dedicó gran parte de su carrera profesional a la pastelería, pero, en los años más recientes, alternaba su oficio con la conducción en una aplicación de viajes.

Por fuera de lo laboral, sus momentos libres los pasaba junto a sus hijas y solía viajar de vacaciones por distintos rincones del país. Demostraba un especial encanto por la Patagonia, región a la que consideraba un refugio de paz y naturaleza.

Su perfil en redes sociales funcionaba como álbum familiar: fotos, anécdotas y palabras dedicadas a sus dos hijas. Con frecuencia, exhibía los paisajes del sur argentino que le gustaba recorrer.

Berlini acudió a la Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2530, para mejorar su sonrisa mediante un implante dental. El procedimiento, que comenzó temprano por la mañana, se extendió a lo largo de varias horas. Según testimonios de su hermana, Alejandra, estuvo acompañándolo desde las 8. “Él lo que se iba a hacer eran unos implantes”, señaló en diálogo con la prensa.

A mediodía, la médica le manifestó a Alejandra que se llevarían a Miguel a terapia intensiva para escanearle la boca. El dato no tardó en generar inquietud: “Me llamó la atención que lo lleven a una terapia para escanear”, expresó.

Según la investigación, Berlini permaneció inconsciente tras la intervención odontológica. Los dos médicos presentes -un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57- intentaron reanimarlo por medio de maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin resultado. Personal del SAME constató la muerte a las 16:40.

Su hermana recordó el mensaje que recibió mientras aguardaba novedades: “Chicas, tenemos que decirle algo... Cuando lo estábamos terminando de suturar, Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio”.

Horas después, la reacción de Alejandra reflejaba el desconcierto y la indignación frente al episodio. “Yo estaba en la comisaría y la fiscalía ordenó que no sea cremado por lo menos por tres meses, porque necesitan seguir con la investigación, eso me da algo de esperanzas”, contó en diálogo con la señal TN.

Asimismo, ante los medios relató el comportamiento de una de las enfermeras: “Una enfermera se apersonó a la habitación y decía, ‘chicas, no hagan la autopsia. Porque es abrirlo...’. Trataron de evitar que hiciéramos la autopsia”.

A mi hermano no me lo van a devolver. Sí, me lo van a devolver, obviamente, pero muerto. Yo quiero justicia, porque esto le puede pasar a cualquiera”, remató con angustia y bronca.

Alejandra remarcó sus dudas sobre el funcionamiento del centro médico. Solicitó explicaciones respecto a los protocolos y la estructura interna, en especial sobre la habilitación del quirófano y la existencia real de una terapia intensiva. “Me dijeron que el quirófano está clausurado y yo no tengo acceso para saberlo. Ni siquiera sé si hay un quirófano como corresponde o si hay terapia intensiva”, explicó.

Su relato agregó que el escaneo, según escuchó, debería haber sido realizado en el mismo dormitorio. “Se hace ahí porque es una pavada hacerlo. Pero no, me dijeron que se lo llevaban a terapia intensiva para hacerlo. Todo muy por encimita”, concluyó.

El operativo judicial derivó en la detención de los dos médicos involucrados, bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de Laura Belloqui. Además, la clínica fue clausurada de manera preventiva, aunque la familia denunció falta de información precisa sobre el alcance de la medida.

“Nos dijeron que lo que estaba clausurado es el quirófano, que me parece irrisorio. El doctor Robles y el doctor Galeano están detenidos. Yo no lo puedo comprobar. La clínica está abierta”, sostuvo Alejandra al declarar ante los periodistas.

Mi hermano vino a buscar acá una sonrisa y encontró la muerte en esta clínica con estos dos médicos o carniceros o como quieran llamarles”, concluyó Alejandra, quien reclama justicia.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Este es el hombre con más deudas de la historia: entrá a la nota y enterate si es tu amigo

Un hombre terminó detenido y con lesiones tras intentar robar una concesionaria y golpear a un policía

¿Quién fue el hombre más "glotón" de la historia? El francés que comía desde lo asqueroso hasta lo prohibido

Escándalo: suspenden a una oficial de policía por utilizar el uniforme para hacer videos subidos de tono

Una nena tenía mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía gusanos en la cabeza

Confirmaron la transferencia de 872.000.000 de dólares para que Argentina le pague al FMI

Según Caputo, el gobierno de Milei no habló con bancos por un rescate financiero para la Argentina

ANMAT exigió el retiro inmediato de una marca de lavandina en todo el país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una nena tenia mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenia gusanos en la cabeza
Terrorífico

Una nena tenía mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía gusanos en la cabeza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Te Puede Interesar

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Por Redacción Tiempo de San Juan
El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025
Imágenes exclusivas

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo
Decisión

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual
Educación

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual