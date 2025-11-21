ANMAT exigió el retiro inmediato de una marca de lavandina en todo el país

Una marca de lavandina fue sacada del mercado por la ANMAT por presentar irregularidades en su rotulado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió la prohibición inmediata de una reconocida marca de lavandina por no contar con el registro sanitario reglamentario, lo que la vuelve un producto ilegal y un riesgo para la salud de los usuarios.

A través de la Disposición 7352/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control informó que el producto no contaba con la habilitación correspondiente y tampoco se encontraron antecedentes de la empresa ni de sus insumos.

El ente sanitario informó que la venta de los productos identificados como aguas lavandinas y limpiadores, y todo otro domisanitario de la marca “Limpimax” se encuentra suspendida en todos los supermercados y comercios tanto físicos como online.

ANMAT informó que los productos se promocionan y publicitan en redes sociales, en posteos donde se ofrecen insumos que no tienen ni registro ni lugar de establecimiento verificados legalmente. Las irregularidades implican que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

Por eso, ANMAT ordenó "suspender la elaboración, el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes en todas las presentaciones del producto".