viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

ANMAT exigió el retiro inmediato de una marca de lavandina en todo el país

El organismo nacional indicó que el producto es ilegal y determinó que podría afectar la salud de los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una marca de lavandina fue sacada del mercado por la ANMAT por presentar irregularidades en su rotulado.

Una marca de lavandina fue sacada del mercado por la ANMAT por presentar irregularidades en su rotulado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió la prohibición inmediata de una reconocida marca de lavandina por no contar con el registro sanitario reglamentario, lo que la vuelve un producto ilegal y un riesgo para la salud de los usuarios.

Lee además
Continúa la búsqueda y ahora tratan de dar con los jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos en la costa de Chubut.
Incertidumbre

Hallaron un cuerpo en Santa Cruz y analizan si es uno de los jubilados desaparecidos en Chubut
le corto el pene a su amante con una tijera de jardineria, la condenaron y ahora quedo en libertad
En Córdoba

Le cortó el pene a su amante con una tijera de jardinería, la condenaron y ahora quedó en libertad

A través de la Disposición 7352/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control informó que el producto no contaba con la habilitación correspondiente y tampoco se encontraron antecedentes de la empresa ni de sus insumos.

El ente sanitario informó que la venta de los productos identificados como aguas lavandinas y limpiadores, y todo otro domisanitario de la marca “Limpimax” se encuentra suspendida en todos los supermercados y comercios tanto físicos como online.

ANMAT informó que los productos se promocionan y publicitan en redes sociales, en posteos donde se ofrecen insumos que no tienen ni registro ni lugar de establecimiento verificados legalmente. Las irregularidades implican que su uso podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente en entornos cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

Por eso, ANMAT ordenó "suspender la elaboración, el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes en todas las presentaciones del producto".

Temas
Seguí leyendo

El paso a Chile por Mendoza explotó antes del finde largo: mucha demora tras 10 horas de cierre

¿Otro ataque de una patota de rugbiers? La denuncia de un joven al que lesionaron gravemente

En pleno rebrote de casos de Covid hay un problema con la vacuna de Pfizer: falta stock en algunas provincias

Una de las Ferrari que pasó por San Juan terminó estrellada en la Patagonia

Preocupación por un nuevo brote de Covid: cuáles son las provincias más afectadas

Tensión en aumento: el Gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE

Conmoción: murió Pao Avilés en un trágico accidente sobre la Ruta 151

Cómo y por qué murió el bebé que cayó por el hueco del ascensor en Flores: qué falló y qué investigan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le corto el pene a su amante con una tijera de jardineria, la condenaron y ahora quedo en libertad
En Córdoba

Le cortó el pene a su amante con una tijera de jardinería, la condenaron y ahora quedó en libertad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves