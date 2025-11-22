sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Escándalo: suspenden a una oficial de policía por utilizar el uniforme para hacer videos subidos de tono

La mujer fue identificada como N.V. y pertenece a la Policía de la Ciudad. El contenido fue descubierto cuando la mujer estaba por una supuesta licencia médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde los últimos días, la Policía de la Ciudad se ve atravesada por un inesperado escándalo que trascendió los límites institucionales: una oficial, identificada como N.V., fue apartada de sus funciones luego de que autoridades detectaran que publicaba contenido inapropiado en sus redes sociales utilizando su uniforme reglamentario. Puntualmente, descubrieron que posteaba fotos y videos en los que actuaba como agente hot.

Lee además
Nievas fue detenido tras intentar huir.
Flagrancia

Un hombre terminó detenido y con lesiones tras intentar robar una concesionaria y golpear a un policía
El policía acusado.
Juicio en Tribunales

Pidieron 10 años de cárcel para el policía sanjuanino acusado de violación

La joven cuenta con tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza. Según supo Infobae, el material que subía a sus perfiles sociales fue descubierto mientras estaba de licencia médica y su aptitud psicofísica ya era analizada por una junta de profesionales.

En ese contexto, dieron con su cuenta de Instagram y de TikTok. En ambas redes, sus usuarios hacían referencia a su cargo en la policía: en la primera se llamaba “Itsoficialnicole” y en la segunda “itsnicolehot”. “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”, se lee en sus biografías. También tiene Onlyfans.

Los primeros videos descubiertos fueron los de Instagram. Cuando ella estaba fuera de servicio por motivos de salud, las autoridades tomaron conocimiento de una serie de contenido que se había viralizado, donde N.V. aparece junto a otra persona jugando al pool utilizando prendas de la policía sin distintivos identificatorios.

El hecho generó una respuesta inmediata de los superiores, quienes plasmaron en un informe que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

A eso se le sumaron luego los videos de TikTok, donde se la ve jugar con las esposas y haciendo actuaciones provocativas con el uniforme de la Policía de la Ciudad.

El caso pasó por la intervención de Asuntos Internos y después fue traspasado a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que resolvió abrir un sumario administrativo. A raíz de ese proceso quedó radicada la decisión de modificar la situación de revista de la oficial y pasarla a situación de disponibilidad. Es decir, suspenderla.

Fuentes oficiales sostienen que “el caso no compete al ámbito de la libertad de expresión sino que se vincula directamente con la preservación del orden público y el respeto de los principios rectores de la Seguridad Pública”, conforme a lo dispuesto por la Ley 5688.

Puntualmente le aplican los artículos 105 y 106 de la norma, que regulan el régimen aplicable al personal convocado a prestar servicio activo dentro de las fuerzas de seguridad porteñas. Según el artículo 105, antes de incorporarse al servicio, el personal debe aprobar un examen psicofísico que determine su aptitud. Una vez admitidos, quedan sujetos al régimen general de servicio, lo que implica obligaciones específicas, asignación de tareas, cumplimiento de jornada y horario, así como el derecho a francos. Durante este período, perciben la remuneración correspondiente, aunque excluidos del suplemento por permanencia en el grado.

El artículo 106 aborda el cómputo de los períodos de prestación de servicios. Se establece que los doce meses requeridos pueden completarse de manera continua o discontinua, siempre que se haya trabajado en tareas propias del grado correspondiente. La normativa prevé excepciones que permiten la continuidad aun cuando las prestaciones no sean ininterrumpidas, en tanto se trate de servicios efectivamente realizados y compatibles con las funciones asignadas, según la interpretación legal vigente en la Ciudad.

Fuentes policiales indicaron a este medio que la investigación interna evalúa si hubo agravantes en el marco reglamentario institucional, ya que el uso no autorizado del uniforme y de otros elementos asignados compromete la imagen y operatividad de la fuerza.

El sumario administrativo continúa y determinará las responsabilidades finales sobre la conducta de N.V. durante su licencia médica y el eventual impacto en su carrera dentro de la policía de la Ciudad

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Un hombre murió tras hacerse un implante dental

Una nena tenía mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía gusanos en la cabeza

Confirmaron la transferencia de 872.000.000 de dólares para que Argentina le pague al FMI

Según Caputo, el gobierno de Milei no habló con bancos por un rescate financiero para la Argentina

ANMAT exigió el retiro inmediato de una marca de lavandina en todo el país

Hallaron un cuerpo en Santa Cruz y analizan si es uno de los jubilados desaparecidos en Chubut

Le cortó el pene a su amante con una tijera de jardinería, la condenaron y ahora quedó en libertad

El paso a Chile por Mendoza explotó antes del finde largo: mucha demora tras 10 horas de cierre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una nena tenia mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenia gusanos en la cabeza
Terrorífico

Una nena tenía mucho dolor en su ojo, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía gusanos en la cabeza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Te Puede Interesar

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Por Redacción Tiempo de San Juan
El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025
Imágenes exclusivas

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo
Decisión

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual
Educación

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual