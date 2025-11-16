Un hombre terminó detenido y con lesiones tras intentar robar una concesionaria y golpear a un policía

Andrés Esteban Nievas, de 44 años, fue detenido en la ciudad de San Juan por intentar robar en una concesionaria y resistir a la autoridad.

El hecho ocurrió en la calle Scalabrini Ortiz, donde Nievas fue visto intentando ingresar a la concesionaria. Al ser descubierto, huyó y se escondió en un domicilio cercano, donde fue encontrado y aprehendido por la policía.

Durante la aprehensión, Nievas se resistió y golpeó a un efectivo policial, causándole lesiones. También se golpeó la cabeza con la punta de un horno y manifestó tener una herida en la pierna izquierda, aparentemente provocada por una reja al intentar ingresar a otro domicilio.

Nievas fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones en concurso real.