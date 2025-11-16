domingo 16 de noviembre 2025

Flagrancia

Un hombre terminó detenido y con lesiones tras intentar robar una concesionaria y golpear a un policía

El detenido fue identificado como Andrés Nievas y fue imputado por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones en concurso real.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nievas fue detenido tras intentar huir.

Andrés Esteban Nievas, de 44 años, fue detenido en la ciudad de San Juan por intentar robar en una concesionaria y resistir a la autoridad.

El hecho ocurrió en la calle Scalabrini Ortiz, donde Nievas fue visto intentando ingresar a la concesionaria. Al ser descubierto, huyó y se escondió en un domicilio cercano, donde fue encontrado y aprehendido por la policía.

Durante la aprehensión, Nievas se resistió y golpeó a un efectivo policial, causándole lesiones. También se golpeó la cabeza con la punta de un horno y manifestó tener una herida en la pierna izquierda, aparentemente provocada por una reja al intentar ingresar a otro domicilio.

Nievas fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones en concurso real.

