sábado 15 de noviembre 2025

En Rawson

Robó una bicicleta, pero no logró pedalear demasiado: lo atraparon tras una breve persecución

El dueño del rodado alertó a personal de la Policía Comunal del departamento, que logró detener al sujeto que circulaba en la bici, un joven de 18 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo de una bicicleta en Rawson terminó con un joven de sólo 18 años detenido.

Un joven de sólo 18 años fue detenido luego de sustraer una bicicleta y escapar a toda velocidad, en Rawson. Su fuga terminó rápidamente gracias a la intervención de la Policía Comunal, que logró interceptarlo a pocos metros del lugar del robo.

Todo ocurrió este sábado pasadas las 11, mientras el personal de la Comunal de Rawson realizaba recorridas de prevención y seguridad por calle Santa Rosa, pasando calle Torino, fue interceptado por un hombre que denunció que un sujeto le había robado su bicicleta color azul con pistas blancas, rodado 28.

El robo se había producido minutos antes en la intersección de calles Devoto y Santa Rosa, desde donde el ladrón emprendió la fuga por Bulevar Sarmiento. Ante el aviso, los efectivos comenzaron un rastrillaje por la zona y, tras una breve persecución, lograron detener al sospechoso e incautar la bicicleta. El aprehendido fue identificado como Maico Vargas Quiroga, de 18 años.

Al lugar arribó personal de la Comisaría 6ta y de Criminalística, quienes intervinieron en el procedimiento. El hecho fue caratulado como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. También se hizo presente el ayudante Fiscal Peña David, quien tomó las medidas correspondientes.

El joven quedó detenido a disposición de las autoridades judiciales.

