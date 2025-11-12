miércoles 12 de noviembre 2025

En San Juan

Tras la detección de ventas de netbooks entregadas a alumnos, informaron qué hacer en caso de robo o pérdida

La Secretaría de Transformación Digital indicó los pasos a seguir en caso de pérdida o robo de las computadoras entregadas a estudiantes y docentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de detectarse casos de venta de netbooks entregadas a los alumnos de sanjuaninos por el Gobierno de la provincia y del registro de algunos robos, desde la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, informaron qué deben hacer docentes y estudiantes en caso de robo o extravío.

netbooks del gobierno: ademas de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres
Avivadas

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres
denunciaron las ventas de computadoras del gobierno de san juan: asi las ofrecian en las redes
Educación

Denunciaron las ventas de computadoras del Gobierno de San Juan: así las ofrecían en las redes

“Ante situaciones de extravío o robo de los equipos entregados en el marco del programa Maestro de América, los beneficiarios deberán realizar la denuncia policial correspondiente en la seccional más cercana a su domicilio, paso necesario para proceder posteriormente al bloqueo del dispositivo y evitar su uso indebido”, indicaron desde el organismo.

En el caso de las netbooks asignadas a estudiantes, la denuncia debe ser efectuada por el tutor del alumno, quien deberá presentarse con su DNI, el DNI del estudiante y, si es posible, una copia del contrato recibido al momento de la entrega del equipo. Si no dispone del contrato, bastará con los documentos de identidad mencionados.

En tanto, los docentes beneficiarios del programa que hayan sufrido el robo o extravío de su notebook deberán realizar la denuncia con su DNI y una fotocopia del contrato, si la tuvieren.

“Una vez completada la denuncia, el documento deberá presentarse en el Depósito Central del Ministerio de Educación, ubicado en calle 9 de Julio 1511 Este, esquina lateral de Avenida de Circunvalación, en Santa Lucía, donde se realizará el bloqueo del equipo denunciado”, informaron.

Desde la Secretaría recordaron además que el procedimiento debe ser tramitado únicamente con personal autorizado, a fin de garantizar la seguridad de los dispositivos, la protección de los datos personales y el correcto seguimiento administrativo de cada caso.

El Gobierno de San Juan reafirma así su compromiso con el uso responsable de la tecnología educativa y la transparencia en la gestión de los recursos digitales destinados a docentes y estudiantes de toda la provincia.

