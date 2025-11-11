Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

En el marco del programa "Maestro de América" , que ya ha distribuido unas 24.000 computadoras a alumnos y docentes en la provincia se están dando situaciones que generan incluso investigación en la Justicia. Si bien la principal preocupación del Gobierno de San Juan giró en torno a las publicaciones de venta ilegal de equipos detectadas en plataformas como Marketplace de Facebook, se reveló una situación también preocupante: el uso indebido de los dispositivos por parte de los adultos responsables.

El secretario de Modernización del Ministerio de Economía de San Juan, Fabricio Echegaray , confirmó que el monitoreo de las netbooks entregadas a los estudiantes de 5° y 6° grado reveló intentos constantes de ingresar a contenidos no educativos, lo que activa inmediatamente los sistemas de seguridad del Gobierno. Los sitios más comunes detectados son vinculados a la pornografía y las apuestas.

"Nosotros estamos monitoreando el uso de las computadoras y si alguna persona accede a algún sitio no adecuado, se bloquea, se bloquea el sitio, no la computadora," explicó Echegaray. Al ser consultado sobre qué tipo de contenidos se habían detectado, el funcionario detalló cuáles y apuntó a los padres, no a los estudiantes: "sitios pornográficos, por ejemplo. Sitios de apuestas. Me parece que a veces se da cuando el tutor utiliza la computadora, si hay algún mayor, algún adulto, es más que nada eso", sostuvo este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Esta sospecha se refuerza porque la entrega de los equipos se realiza bajo la estricta responsabilidad de los mayores. Las computadoras se entregan a un tutor responsable, ya sea padre, madre o responsable legal. En este contexto, el secretario señaló: "Es decir, que los padres, los tutores agarran la computadora y se meten en un sitio de apuesta o en un sitio pornográfico, inmediatamente se bloquea. Es lo que se cree, pero puede ser que también el alumno quiera acceder por su misma curiosidad, pero inmediatamente se bloquea".

Echegaray detalló que estos bloqueos se dan a diario y que funcionan de manera automática gracias a una lista precargada de sitios prohibidos. Además, esta herramienta de seguridad es evolutiva, pues "a medida que uno los va detectando a través de palabras claves, a través de algunos algoritmos se pueden detectar y se van bloqueando a medida que se van usando también".

La venta ilegal y el uso educativo

Respecto a las ventas detectadas, que incluían publicaciones como "permuto netbook del gobierno de las nuevas por celular", el funcionario recordó la responsabilidad individual: "Las computadoras se entregan a un tutor responsable. A esa persona se la entregamos en nombre de su hijo o su hija y tiene que ser responsable del uso de de la computadora. O sea, que si alguien la está vendiendo es porque o fue extraída, se la robaron a otra persona o realmente el tutor la está vendiendo".

Ante esta situación, la Secretaría de Educación realizó la denuncia penal correspondiente. Actualmente, la causa se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Seguridad para su investigación. Si bien las autoridades pueden geolocalizar y bloquear las unidades robadas o vendidas -de hecho, un equipo robado fue recuperado gracias a este software de localización-, para ejecutar el bloqueo se requiere conocer el número de identificación del equipo, lo que dificulta la acción inmediata frente a las publicaciones genéricas.

El funcionario confirmó que se están investigando las publicaciones, pero aún no se ha comprobado si las ventas se han concretado.

A pesar del monitoreo y los bloqueos, Echegaray quiso dejar claro el espíritu detrás de estas medidas de seguridad: la meta es pedagógica, no persecutoria. "No se busca estar siguiendo a a la gente. Lo que lo que se busca es también concientizar, informar. Tenemos que preparar a la familia para utilizar esta herramienta digital que la idea es que vaya a parar a a la comunidad educativa, que sea un uso educativo".

Estiman la compra de 12.500 netbooks para 2026

El plan del gobernador Marcelo Orrego contempló la adquisición total de 30.000 equipos, incluyendo 25.000 netbooks para estudiantes (NEDU) y 5.000 notebooks para docentes (NU).

De cara a la continuidad del programa "Maestro de América", que busca fortalecer el trabajo pedagógico en el aula con equipamiento y formación digital, el Ministerio de Economía ya está analizando la próxima compra de equipos. Dado que los alumnos de quinto grado mantendrán su computadora al pasar a sexto, el número de unidades necesarias para el siguiente ciclo lectivo de 2026 será menor que el inicial, según explicó el funcionario.

"Se tiene que seguir con el programa Maestro de América y la idea es continuar entregando a alumnos de quinto y sexto grado de escuelas de gestión estatal," afirmó Echegaray.

El cálculo estimado para la próxima adquisición de netbooks estudiantiles es de alrededor de 12.500 unidades, que cubrirían a los alumnos que pasan de cuarto a quinto grado. Además, se está analizando la posibilidad de ampliar la entrega de notebooks a docentes de educación especial y a directores.