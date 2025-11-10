lunes 10 de noviembre 2025

"Si me voy con la moto, me voy contento": el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete

Lautaro Lezcano, de 26 años, falleció en un accidente en el barrio Enoé Mendoza. Su madre publicó un mensaje lleno de dolor recordando las palabras que alguna vez le dijo su hijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La muerte de Lautaro “Tato” Lezcano, el joven de 26 años que perdió la vida en un accidente de moto en el barrio Enoé Mendoza, dejó una profunda tristeza en Caucete. En medio del dolor, su madre compartió en redes sociales un mensaje cargado de amor, recuerdos y despedida, que rápidamente se viralizó y conmovió a quienes conocían al joven.

En su publicación, la mujer escribió:

“Lo que te voy a extrañar, hijo… siempre vivías al límite de todo, con esa energía envidiable que tenías.”

“El sábado me dijiste ‘no me tenés fe’, porque te llamé la atención. Tanto te perseguía, tanto te cuidaba. Apenas me despertaba te escribía y te preguntaba dónde andabas. Y hoy nos dejás así…”

“Un día me dijiste ‘el día que me vaya, si me voy con la moto, me voy contento… no me lloren, no me extrañen’. Pero no me diste la receta de cómo hacer eso… hijo de mi vida.”

“Descansá en paz… yo cuidaré de tus hermanos acá como siempre. Dame fuerza…”

image

El fallecimiento de Tato se produjo durante la madrugada del lunes, cuando perdió el control de su motocicleta y cayó violentamente sobre la calzada. Según testigos, el joven circulaba a gran velocidad y no hubo intervención de terceros.

Vecinos, amigos y conocidos del barrio Enoé Mendoza se sumaron a los mensajes de despedida en redes sociales, recordando a Tato como un joven alegre, lleno de energía y siempre rodeado de afecto.

