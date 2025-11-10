lunes 10 de noviembre 2025

Conmoción en las redes por la muerte de Tato, el motociclista que perdió la vida en Caucete

El joven Lautaro “Tato” Lezcano, de 26 años, falleció en un trágico accidente durante la madrugada del lunes en el barrio Enoé Mendoza. Según testigos, circulaba a gran velocidad cuando perdió el control de su moto y cayó violentamente sobre la calzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Profunda tristeza causó en Caucete y en redes sociales la noticia del fallecimiento de Lautaro “Tato” Lezcano, un joven de 26 años que perdió la vida en un accidente de tránsito en la madrugada del lunes.

En Caucete

Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto
denunciaron a un edil de caucete por extorsion: una secretaria afirmo que la presiono para entregar la mitad de su sueldo
Clima caliente

Denunciaron a un edil de Caucete por extorsión: una secretaria afirmó que la presionó para entregar la mitad de su sueldo

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando Lezcano circulaba en su motocicleta Gilera 120 cc color negro. El joven se dirigía hacia la casa de su hermano y, según relataron testigos, ingresó al interior del barrio Enoé Mendoza a gran velocidad.

Al tomar por calle Proyectada, con sentido norte-sur, y por causas que aún se investigan, Lezcano perdió el control del rodado. El impacto fue fatal: el motociclista cayó al pavimento golpeando su rostro contra el asfalto, mientras la moto derrapó varios metros hasta detenerse junto a una plazoleta del barrio.

Pese a la rápida presencia de los vecinos y de los servicios de emergencia, el joven falleció de manera instantánea. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 9ª, personal de Policía Científica y de la Brigada, quienes realizaron las pericias correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo involucrado.

El fallecimiento de Tato generó una fuerte conmoción en Caucete, donde amigos, familiares y vecinos expresaron su dolor y recordaron al joven con emotivos mensajes en redes sociales.

tato
tato2
tato3
tato4
tato5
tato6
tato7

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

El oro de Ullum a Calingasta suma tensión: otro reclamo por un camino alternativo

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha