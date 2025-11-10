Conmoción en las redes por la muerte de Tato, el motociclista que perdió la vida en Caucete

Profunda tristeza causó en Caucete y en redes sociales la noticia del fallecimiento de Lautaro “Tato” Lezcano, un joven de 26 años que perdió la vida en un accidente de tránsito en la madrugada del lunes.
El joven Lautaro “Tato” Lezcano, de 26 años, falleció en un trágico accidente durante la madrugada del lunes en el barrio Enoé Mendoza. Según testigos, circulaba a gran velocidad cuando perdió el control de su moto y cayó violentamente sobre la calzada.
El siniestro ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando Lezcano circulaba en su motocicleta Gilera 120 cc color negro. El joven se dirigía hacia la casa de su hermano y, según relataron testigos, ingresó al interior del barrio Enoé Mendoza a gran velocidad.
Al tomar por calle Proyectada, con sentido norte-sur, y por causas que aún se investigan, Lezcano perdió el control del rodado. El impacto fue fatal: el motociclista cayó al pavimento golpeando su rostro contra el asfalto, mientras la moto derrapó varios metros hasta detenerse junto a una plazoleta del barrio.
Pese a la rápida presencia de los vecinos y de los servicios de emergencia, el joven falleció de manera instantánea. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 9ª, personal de Policía Científica y de la Brigada, quienes realizaron las pericias correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo involucrado.
El fallecimiento de Tato generó una fuerte conmoción en Caucete, donde amigos, familiares y vecinos expresaron su dolor y recordaron al joven con emotivos mensajes en redes sociales.