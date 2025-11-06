jueves 6 de noviembre 2025

Clima caliente

Denunciaron a un edil de Caucete por extorsión: una secretaria afirmó que la presionó para entregar la mitad de su sueldo

La denuncia fue presentada por una integrante del Concejo Deliberante ante la UFI Delitos Especiales. Señala al concejal Emanuel Castro por presunta extorsión, exacciones ilegales y abuso de autoridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
emanuel castro concejal caucete

Durante la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Caucete fue escenario de un hecho que generó fuerte impacto político. El concejal Luis Roca, del espacio de la intendenta Romina Rosas, dio lectura a una denuncia penal presentada por la secretaria del bloque Cambia San Juan, María Cristina García contra Emanuel Castro, a quien acusó de haberla extorsionado.

Según la denuncia, ingresada al Concejo el pasado martes y presentada ante la UFI Delitos Especiales, García relató que el edil le habría exigido el pago del 50% de su sueldo mensual a cambio de conservar su puesto. La mujer indicó que, desde diciembre de 2023, se vio obligada a entregar dinero todos los meses por temor a perder su trabajo.

De acuerdo con el escrito, los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias y operaciones digitales, y Castro habría justificado el pedido argumentando que el dinero era necesario para cubrir gastos vinculados a una sede partidaria en Caucete.

La denunciante también sostuvo que otro concejal del mismo bloque, Ramiro Fernández Farrán, habría participado en actos intimidatorios, incluyendo el retiro de materiales de trabajo y presiones en su domicilio particular.

García solicitó medidas de protección y acompañó su presentación con pruebas documentales y testigos, entre ellas comprobantes de transferencias, mensajes y su designación como secretaria del bloque. En el texto invocó los artículos 266, 168 y 248 del Código Penal, que sancionan los delitos de exacciones ilegales, extorsión y abuso de autoridad.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que deberá determinar la veracidad de los hechos y, en caso de corresponder, promover la acción penal.

