lunes 10 de noviembre 2025

Terrible

La víctima y el asesino del crimen de Pocito eran amigos: el enfrentamiento fue en plena Ruta 40

Ambos habían estado en una peña horas antes y después todo se descontroló. El acusado que fue hallado a las horas escondido en unos matorrales, no es muy querido en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
amigos crimen
Fuentes del caso dijeron que Aguirre y Amaya estuvieron compartiendo una peña horas antes. Al parecer estuvieron consumiendo alcohol y cuando llegaron a la zona donde vivían (Ruta 40 y Roger Ballet) se desconocieron y comenzaron a pelear.

La pelea fue en el medio de Ruta 40 -muy cerca de calle 11-. Cada uno vive en un lado diferente de la ruta, ahí Aguirre en un momento agarró su cuchillo y le dio una puntada en el cuello a Amaya, provocándole la muerte instantánea.

En el lugar del hecho quedó la hoja metálica del cuchillo. Aguirre huyó hacia el interior de su casa, dejó el mango y huyó para el campo.

El fiscal Nicolás Schiattino solicitó que se rastree de inmediato toda la zona, ya que había posibilidad de que este haya huido por las fincas. Finalmente, pasado el mediodía, la policía encontró al sospechoso que estaba oculto entre unos matorrales.

Se desconoce si tiene antecedentes penales Aguirre, pero expresaron fuentes del caso que es una persona muy conflictiva y que en su barrio no es muy querido, ya que protagoniza muchos problemas. Agregando que tiene problemas de alcohol.

Este hombre se encuentra detenido y puesto a disposición de la justicia. Se espera que en los próximos días se realice la audiencia de formalización en su contra.

