lunes 10 de noviembre 2025

¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

La escena, que evocaba al famoso meme de los africanos bailando con un féretro, se repitió en varios puntos de la provincia y rápidamente despertó la curiosidad general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante este domingo, varios sanjuaninos quedaron desconcertados ante una escena tan insólita como llamativa. Un grupo de hombres apareció cargando un ataúd por las calles y espacios públicos, incluso en pleno Parque de Mayo. La escena, que evocaba al famoso meme de los africanos bailando con un féretro, se repitió en varios puntos de la provincia y rápidamente despertó la curiosidad general.

El peculiar “cortejo fúnebre” también fue visto en zonas rurales, donde los improvisados dolientes llegaron a “velar” el cajón en medio del campo y a plena luz del día. Algunos testigos pensaron que se trataba de un ritual extraño, otros simplemente sacaron sus celulares y comenzaron a grabar. Los videos no tardaron en circular por las redes sociales, generando cientos de comentarios y especulaciones.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando, de repente, el supuesto difunto levantó la tapa del ataúd y saludó entre risas. Quien estaba adentro era nada menos que Carlos “Tuti” García, el carismático cantante de La Oveja Negra y Los García.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987697193424232910&partner=&hide_thread=false

Lejos de tratarse de una historia de terror o de un hecho misterioso, todo formaba parte de una producción audiovisual que la popular banda sanjuanina está filmando para el lanzamiento de su nueva canción. Así, lo que en un principio pareció una procesión fúnebre terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta cumbiera con sello sanjuanino y mucho humor.

En tiempos donde todo se viraliza, La Oveja Negra y Los García lograron -una vez más- captar la atención del público y hacer que las redes hablen de ellos, mezclando música, ocurrencia y una buena dosis de sorpresa.

