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Tras el robo de su bicicleta, León recibió una nueva para seguir persiguiendo su sueño en River

El niño de 12 años que fue asaltado en Chimbas mientras iba a realizar una tarea escolar recibió una nueva bicicleta de parte del exintendente de Chimbas Fabián Gramajo y podrá retomar sus entrenamientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La historia de León, el niño de 12 años al que le robaron su bicicleta mientras iba a sacar fotocopias para una tarea escolar en Chimbas, tuvo en las últimas horas un gesto solidario que le devolvió la sonrisa.

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Luego de que el caso se viralizara y generara una fuerte repercusión en la comunidad sanjuanina, el exintendente de Chimbas y fundador de los espacios Chimbas Te Quiero y San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, decidió ayudar al pequeño futbolista y le regaló una bicicleta nueva.

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El obsequio llegó en un momento especial para León. Días atrás había contado que la bicicleta era fundamental para su rutina diaria, ya que la utilizaba para trasladarse a los entrenamientos y mantenerse físicamente activo de cara a uno de los mayores desafíos de su vida: incorporarse a las divisiones inferiores de River Plate en los próximos meses.

La bicicleta que le habían robado era además fruto de un enorme esfuerzo familiar. Sus padres la habían armado de a poco y se la regalaron para su cumpleaños en marzo. Por eso, la pérdida no solo representó un golpe económico, sino también emocional.

La noticia del regalo fue recibida con alegría por la familia, que todavía intenta superar el mal momento vivido tras el violento arrebato ocurrido en una calle del barrio 7 de Septiembre.

Con su nueva bicicleta, León podrá retomar sus actividades habituales y seguir enfocado en su gran sueño deportivo. La historia que comenzó con angustia y preocupación encontró así un capítulo más alentador, gracias a un gesto solidario que le permitió volver a pedalear hacia su objetivo de llegar al fútbol profesional.

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