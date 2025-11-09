lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De película

Hace pocas horas había salido del Penal de Chimbas, robó, escapó de la Policía y hasta se tiró al Canal Benavídez: terminó detenido

El detenido fue identificado como Héctor Domingo Herrera Nievas, de 23 años, domiciliado en el barrio General Acha. El sujeto había salido recientemente del Penal de Chimbas, pero no tardó en volver a cometer un delito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón canal benavídez

Este domingo se conoció que un joven delincuente que había recuperado la libertad hace apenas dos días protagonizó una insólita secuencia delictiva y terminó nuevamente tras las rejas. En cuestión de horas, el ladrón salió del Penal de Chimbas, robó, protagonizó una fuga de película y hasta se tiró al Canal Benavídez. Finalmente, lo atraparon.

Lee además
juntos al penal: condenan a los hermanos que enganaron a su victima al pedirle un pucho y fuego
Juicio abreviado

Juntos al Penal: condenan a los hermanos que engañaron a su víctima al pedirle un "pucho" y fuego
Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

Según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el detenido fue identificado como Héctor Domingo Herrera Nievas, de 23 años, domiciliado en el barrio General Acha. El sujeto había salido recientemente del Penal de Chimbas, pero no tardó en volver a cometer un delito.

Todo comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Central realizaban una recorrida preventiva por calle Benavídez, de oeste a este, y observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el joven emprendió una fuga desesperada. Corrió hacia el Canal Benavídez, se arrojó y, tras salir, ingresó al interior del Costa Canal II, donde logró perderse momentáneamente de la vista de los uniformados.

image

Mientras se desplegaba un operativo de búsqueda, se presentó en el lugar el damnificado, identificado como Santiago Bustos Nievas, de 21 años, quien reconoció los objetos sustraídos y denunció que el sujeto le había roto el vidrio de su Peugeot 206 gris para robarle.

Minutos más tarde, el personal policial logró detener nuevamente a Herrera Nievas, quien quedó a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Un prófugo del Penal de Chimbas intentó fugarse y lo atraparon con 4 motos con varias irregularidades

Atraparon en Jáchal a un joven que estaba prófugo de la Justicia Federal por varias causas

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Atraparon a un hombre que quiso robarle la bicicleta a una menor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisima colision en santa lucia, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Te Puede Interesar

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Por Miriam Walter
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Expertos advierten sobre un descenso en los índices de vacunación en el país. Los detalles a tener en cuenta.
Salud

Radiografía de las vacunas: otro modo de armar esquemas, los datos que preocupan y su lado solidario

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín