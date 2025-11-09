Hace pocas horas había salido del Penal de Chimbas, robó, escapó de la Policía y hasta se tiró al Canal Benavídez: terminó detenido

Este domingo se conoció que un joven delincuente que había recuperado la libertad hace apenas dos días protagonizó una insólita secuencia delictiva y terminó nuevamente tras las rejas. En cuestión de horas, el ladrón salió del Penal de Chimbas, robó, protagonizó una fuga de película y hasta se tiró al Canal Benavídez. Finalmente, lo atraparon.

Según informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el detenido fue identificado como Héctor Domingo Herrera Nievas, de 23 años, domiciliado en el barrio General Acha. El sujeto había salido recientemente del Penal de Chimbas, pero no tardó en volver a cometer un delito.

Todo comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Central realizaban una recorrida preventiva por calle Benavídez, de oeste a este, y observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el joven emprendió una fuga desesperada. Corrió hacia el Canal Benavídez, se arrojó y, tras salir, ingresó al interior del Costa Canal II, donde logró perderse momentáneamente de la vista de los uniformados.

Mientras se desplegaba un operativo de búsqueda, se presentó en el lugar el damnificado, identificado como Santiago Bustos Nievas, de 21 años, quien reconoció los objetos sustraídos y denunció que el sujeto le había roto el vidrio de su Peugeot 206 gris para robarle.

Minutos más tarde, el personal policial logró detener nuevamente a Herrera Nievas, quien quedó a disposición de la Justicia.